Последний фильм Натальи Назаровой «Филателия» покажут в кино

В кино выходит фильм Натальи Назаровой «Филателия» — последняя работа постановщицы, которая скончалась в апреле 2025 года в возрасте 55 лет. Это трогательная история о хрупкой девушке с ДЦП и харизматичном моряке дальнего плавания. Главные роли в ленте, которая победила на фестивале «Окно в Европу — 2024», исполнили Алина Ходжеванова и Максим Стоянов. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему не стоит пропускать «Филателию» на большом экране.

© Газета.Ru

В жизни редко все выходит, как задумано. Постановщица Наталья Назарова, несмотря на прогрессировавший рак, не задумывала фильм «Филателия» как прощальный. Но он им стал. В апреле 2025 года Назарова скончалась, не дожив до 56 лет. Это произошло через полгода после премьеры «Филателии» на «Окне в Европу», откуда лента увезла гран-при, награду от кинокритиков и специальный отдельный приз «за пронзительный актерский дуэт» Алины Ходжевановой и Максима Стоянова.

В этом дуэте персонаж Стоянова должен был выступить противоположностью героини Ходжевановой, но и тут все вышло немного иначе. Харизматичный моряк Петя внезапно пришвартовывается в жизни Яны — одинокой мурманской девушки, которая работает на почте, собирает марки и старается не унывать посреди реальности, где не жалуют людей с ДЦП. Пришвартовывается — и так же внезапно обнаруживает, что у них много общего: у него то же больное сердце (фигурально и буквально), та же хромота (Стоянов где-то травмировал ногу, пришлось переписывать сценарий). Та же, в общем, поломанность жизнью.

«Филателия» стала последней картиной Назаровой — и неотделима теперь от этого контекста. От житейских Петиных реплик про то, что мы все скоро умрем, что неизвестно, кому сколько отведено, внутри все холодеет, поскольку эти слова рефлекторно воспринимаются как отпечаток страшного предчувствия. Но предчувствие, ожидание — не страшные, а вообще — пронизывают весь маленький мирок «Филателии». Тут ждут всегда и всего: писем с другого конца света, родных и любимых из долгих рейсов, заветных выпусков новостей, модернизации почтового отделения. И редко чего-то дожидаются.

Одним из центральных образов в ленте выступают окна — через них герои смотрят на другую, чужую жизнь, до которой будто бы вот-вот получится дотянуться, которую наконец удастся пощупать (у Назаровой многое направлено на усиление, но не на удовлетворение этой жажды тактильности: от имитации пленочного зерна до соблюдения платонического формата отношений Яны и Пети). Почтовые марки, закономерно часто попадающие в кадр, при окнах настоящих служат метафорической рифмой — это маленькие окошки в параллельные миры, которые героиня Ходжевановой трепетно хранит.

Одной из первых работ Назаровой по ту сторону камеры стал сценарий к фильму «Русалка», написанный в соавторстве с режиссеркой-дебютанткой Анной Меликян. «Филателия» кажется антитезой этой урбанистической сказки в духе «Амели» — про девочку с российского юга, которая сперва тоже, как Яна, ждала папу из моря, а потом наслала на родной дом ураган, отправилась покорять Москву и злополучно влюбилась в депрессивного рекламщика (болезненно привычное амплуа Евгения Цыганова).

В «Филателии» девочка с российского севера никуда не отправляется, никаких ураганов не насылает и вместо этого сама словно подчиняется окружающей ее стихии, врастает в пейзаж (блестящая работа операторки «Воздуха» Натальи Макаровой). Яна пассивна, ей вся жизнь досталась по наследству (от матери — ожидательность, от отца — коллекционирование марок), но Назарова не выписывает эту пассивность как порок. История Яны — в какой-то степени парафраз гриновских «Алых парусов», откуда вымыло всю феерию и сказку, а образовавшуюся пустоту заполнило северное сияние.

Это хрустальное кино, выдержанное в завораживающих цветах авроры — и оттого парадоксально светлое; теплое и холодное, хрупкое и сильное одновременно; смешное — и разбивающее сердце. В нем нет балабановской неотвратимости «Простого карандаша», первого сольного полного метра Назаровой, но есть место чуду: «Филателию» где-то в середине озаряет магическим реализмом (как известно, теплолюбивые светлячки на севере не водятся, но сюда каким-то образом залетают). Чуду — а значит, и надежде.

Как поет Виктория Иванова в парализующей колыбельной на стихи Александра Галича, «ты, дружок, до зари ясным светом гори и свети нам, свети, чтоб не сбиться с пути». Наталья Назарова оставила после себя фильм-светлячок. Он будет нам светить.