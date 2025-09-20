Сколько зрителей в России хотят больше сериалов похожих на «Слово пацана»

Молодежь считает, что сериалы вроде "Слово пацана. Кровь на асфальте" должны выпускаться и дальше, что говорит об отсутствии массовой романтизации образа бандита среди молодого поколения после просмотра подобных картин. Об этом свидетельствует данные из экспертного доклада "Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы", подготовленном Центром развития гуманитарных технологий "Новая эра" (есть в распоряжении ТАСС).

© скриншот из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Исследование было проведено на федеральном уровне - в нем приняли участие 1,7 тыс. респондентов в возрасте 18-35 лет. Также в рамках исследования проводились глубинные интервью с представителями уличных группировок.

"В 2024 году в России вышел сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", ставший одним из самых популярных в молодежной среде. После в медиа вновь возник вопрос относительно влияния подобных криминальных картин на поведение и ценности молодежи, способны ли они романтизировать образ бандита и мотивировать молодое поколение следовать их поведению", - говорится в докладе.

Согласно результату исследования Центра развития "Новая эра" 25% молодежи отметили, что в их окружении были люди, которые в шутку стремились повторять модели поведения персонажей сериала, а 2% молодежи - что некоторые их знакомые после просмотра стремились повторять модели поведения персонажей всерьез. При этом 69% не заметили какого-либо влияния сериала на поведение в своем окружении.

"Данный результат говорит об отсутствии массовой романтизации образа бандита среди молодого поколения после просмотра подобных картин. При этом 85% молодежи считают, что сериалы, подобные "Слово пацана. Кровь на асфальте", должны выпускаться и дальше (44% - если они отражают действительность, которая либо происходила, либо происходит; 41% - так как недопустимо ограничивать искусство)", - отмечается в исследовании.

Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ им. Лобачевского Валерия Демарева отметила, что с позиции киберпсихологии фильмы, аудиокниги и детские онлайн-игры выступают мощными инструментами социализации, влияя на формирование мировоззрения, ценностей и поведенческих стратегий.