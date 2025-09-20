«Коралина в стране кошмаров» может вернуться

Сейчас на дворе пора ремейков и перезапусков. Многие классические произведения мира кино и анимации получают свои обновлённые версии в виде игровых фильмов и сериалов с живыми актёрами. Хорошо это или плохо, покажет лишь время, но с тем, что такая тенденция напоминает зрителям о разных интересных проектах, сложно спорить.

Сообщается, что известный режиссёр Гильермо дель Торо выразил интерес к создании живой версии культового мультфильма студии Laika «Коралина в Стране Кошмаров». Пока что подробностей о касте нет, но известно, что интерес к роли мамы Коралины проявляла актриса Сара Полсон, часто мелькавшая в произведениях жанра «ужасы», а роль самой девочки в жёлтом плаще пророчат Эмме Майерс, ставшей популярной после успеха в «Уэнсдей».

Если проект будет реализован, зрителей ждёт не просто новый взгляд на знакомую историю, а полноценная мрачная сказка. Мы будем следить за событиями и с удовольствием делиться подробностями обо всех грядущих ремейках.