Девять лучших фильмов с Вином Дизелем

Подборка с одним из самых брутальных актёров Голливуда.

© Чемпионат.com

В детстве его дразнили за худобу, а теперь он один из самых мощных и высокооплачиваемых актёров мира.

Биография Вина Дизеля

Марк Винсент Синклер (настоящее имя актёра) родился 18 июля 1967 года в округе Аламида штата Калифорния. Позже с семьёй переехал в Нью-Йорк. У звезды есть брат-близнец Пол, хотя внешне они совсем не похожи. Воспитанием мальчиков занимались мать и отчим, родного отца дети никогда не видели.

Вин Дизель не знает, кто он по национальности – в его крови смешаны итальянские, ирландские, мексиканские и даже афроамериканские корни. На желание Вина заняться творчеством повлиял отчим Ирвин Винсент, который преподавал актёрское мастерство. Однако на пути к этому решению перед будущей звездой возникали препятствия.

Вин не отличался примерным характером, прогуливал школу, влипал в неприятности. В школе парня обзывали «червяком» за худое телосложение. Чтобы уметь за себя постоять, Дизель отправился в тренажёрный зал. К 17 годам прилично раскачался, и уже никто из прежних задир не осмеливался вызвать возмужавшего Вина на бой. Вместе с этим Дизель выступал на сцене школьного театра, участвовал во всех спектаклях.

В 18 лет он устроился в местный ночной клуб вышибалой. Тогда Марк и взял псевдоним Вин Дизель и побрился налысо.

«В рабочие часы я в основном дрался и знакомился с девушками, а в нерабочие приходил туда потанцевать и… познакомиться с девушками!» – вспоминал те годы актёр.

Работа вышибалы не помешала ему учиться в Хантерском колледже, он изучал английский язык и литературу. С первой попытки Голливуд не покорился, поездка в Лос-Анджелес разочаровала, так как единственную работу, которую Вин смог найти – это продавец в телемагазине. Дизель вернулся домой, но мечту стать звездой не оставил.

Дебют в кино состоялся в 23 года, актёр сыграл санитара в драме «Пробуждение». Увы, роль была такой крошечной, что Дизеля даже в титрах не указали. Позже Вин рискнул попробовать свои силы в режиссуре. Снял короткометражку «Многоликий» по собственному сценарию и на свои деньги. Фильм даже показали на Каннском фестивале.

А в 1996 году Вин Дизель снял фильм «Бродяги». Пусть картина и не была оценена широкой публикой, зато Дизель привлёк внимание Стивена Спилберга. И следующей работой актёра стала военная драма «Спасти рядового Райана», где Вин сыграл небольшую, но заметную роль солдата.

Настоящий успех пришёл к актёру в 2000-м благодаря фильму «Чёрная дыра». И, конечно, оглушительная слава свалилась с премьерой знаменитой гоночной франшизы «Форсаж». Дуэт Вина Дизеля и Пола Уокера по сей день считается одним из лучших.

Затем вышли боевик «Вышибалы», ещё один успешный проект «Три икса». Вин Дизель сыграл комедийную роль в фильме «Лысый нянька: Спецзадание». Озвучил Грута в марвеловских «Стражах Галактики».

Спорт и питание

Вин Дизель придерживается стандартной программы, которой следует уже несколько лет. Это сочетание силовых и кардионагрузок, кроме того, он занимается йогой, джиу-джитсу, растяжкой.

«Когда я был молод, я старался поднимать в зале максимально возможные веса. Сейчас я более внимательно отношусь к упражнениям, стараюсь прорабатывать отдельно каждую группу мышц. Тренировки очень важны для меня. Они мне помогают не только подготовиться к какой-то конкретной роли, но и в жизни, я придерживаюсь принципа «в здоровом теле здоровый дух», – признавался актёр.

При этом, по словам Дизеля, он часто пропускает тренировки по причине нехватки времени. Однако перед съёмками всегда старается наверстать упущенное. Максимальный вес актёра при росте 182 см достигал 116 кг. Вне съёмок Дизель старается удерживать сотню.

Личная жизнь Вина Дизеля

Актёр встречался с коллегой по «Форсажу» Мишель Родригес. Почти 20 лет состоит в отношениях с мексиканской фотомоделью Паломой Хименес. У пары трое детей – 17-летняя дочь Хания, 15-летний сын Винсент и 10-летняя дочь Полин, которую Вин назвал в честь погибшего друга Пола Уокера.

9 фильмов с Вином Дизелем

В арсенале Вина в большинстве своём образы крутых героев, но есть и драматические и даже комедийные работы. Собрали самые интересные фильмы с Вином Дизелем.

Этот фильм открыл целую франшизу про наемника Риддика. Хотя продолжения могло и не быть. Риддик планировался как женский персонаж. Затем создатели хотели убить его в финале – он должен был пожертвовать собой ради спасения команды. Но вовремя передумали. В итоге вышло ещё две части, а сейчас Дизель работает над третьей – «Хроники Риддика: Фурия».

«Форсаж», США, Германия, 2001 год

Доменик Торрето стал культовым киногероем. Вин Дизель снялся почти во всех фильмах франшизы, кроме части «Тройной форсаж: Токийский дрифт», здесь актёр появился лишь в самом конце в эпизоде. В 2013-м погиб коллега и друг Дизеля Пол Уокер, рабоу над седьмым проектом приостановили.

На сегодняшний день вышло уже 10 частей! Кстати, за последнюю Вина номинировали на «Золотую малину». Однако это не помешало начать съёмки 11-го фильма, правда, обещают, что она станет финальной.

Для роли экстремала Ксандера Кэйджа Вин готовился несколько месяцев. Ему пришлось не только подкачаться, но и освоить несколько видов экстремального спорта. Например, обучиться езде и манёврам на мотоцикле. В 2016-м вышло продолжение «Три икса: Мировое господство». В третьей части Дизель сниматься отказался, его заменил Айс Кьюб. Фильм ожидаемо провалился в прокате.

«Одиночка», США, Германия, 2003 год

Агент Шон Веттер, борющийся с контрабандой наркотиков из Мексики, становится целью главы картеля. Однако в ходе операции погибает жена Веттера, и убитый горем муж готов пойти на всё, чтобы отомстить за её смерть.

Впервые Вин решил попробовать себя в комедийном амплуа. Главный герой – морской пехотинец в отставке должен – обеспечить безопасность пятерых детей учёного, который работает на правительство. На голову сурового солдата сваливается пятёрка капризных непосед.

«Признайте меня виновным», США, Германия, 2006 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Сидни Люмет.

Главные актёры: Вин Дизель, Питер Динклэйдж, Лайнас Роуч.

Возрастные ограничения: 16+.

Для роли гангстера Джеки ДиНоршио по прозвищу Толстяк Ди Вину пришлось поправиться на 15 кг и надеть парик. Фильм основан на реальной истории, когда Толстяку предложили сократить 30-летний тюремный срок, если он сдаст членов мафиозной группировки.

Наёмник Туроп должен обеспечить безопасность загадочной девушки и доставить её из Восточной Европы в Нью-Йорк. Но на неё объявлена настоящая охота, похитить девушку жаждут самые отъявленные головорезы мира. И вся надежда только на сурового Туропа.

Вот уже несколько столетий Колдер ведёт беспощадную охоту на ведьм, из-за которых он когда-то потерял любимую жену. И средневековые методы борьбы пригодились и в современном мире. Однако грядёт великое зло, с которым рискует не справиться даже могучий Колдер.

«Бладшот», США, Китай, 2020 год

Герой Вина – солдат Рэй Гаррисон – становится жертвой преступников. Он погибает вместе с женой от рук террористов. Но некая корпорация оживляет Рэя, и он, оснащённый нанороботами, превращается в бессмертного Бладшота.