Основные съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что съёмки фильма «Мстители: Судный день» официально завершены. Таким образом, производство супергеройской картины заняло почти пять месяцев.

По данным издания, финальный этап съёмок проходил в Великобритании. СМИ не исключает, что в будущем режиссёры братья Руссо могут организовать досъёмки некоторых сцен.

«Судный день» расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума. Премьера картины состоится 18 декабря 2026 года.