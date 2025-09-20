Рецензия на новый сезон сериала «Поколение Ви»

Это точно происходит в мире любимого безумного сериала?

Думаю, «Поколение Ви» изначально снимали, чтобы расширить аудиторию «Пацанов». Там брутальные мужики ломали друг другу лица, отчаянно мстили и проводили параллели с политической ситуацией в США, где радикальные реднеки терпеть не могут феминисток и прочих либеральных товарищей.

Тем временем «Поколение Ви» фокусировалось на подростках, для которых главное — место в рейтинге повыше и шанс попасть в команду Хоумлендера. Важно, что ставка на суперов-студентов сочеталась с духом «Пацанов». У персонажей хватало серьёзных личных проблем, руководство университета что-то замышляло, а в кадре часто творилась лютая дичь. Красотки уменьшались в размере и нестандартно занимались сексом, половые органы взрывались, кровь от менструации становилась оружием.

В результате сериал достойно расширил вселенную. Тем более финал намекал: ставки вот-вот вырастут и в плане эпика спин-офф чуть ли не сравняется с «Пацанами». Вот только 17 сентября стартовал новый сезон «Поколения Ви» и быстро растерял всё лучшее.

«Поколение Ви»: главное о сериале

Название: «Поколение Ви» (Gen V).

Режиссёры: Стив Бойум, Нельсон Крегг, Рэйчел Голдберг.

Актёры: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс и другие.

Дата выхода: 17 сентября 2025 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: фантастика.

Страна: США.

Второй сезон «Поколения Ви»: где смотреть?

17 сентября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime вышли три эпизода. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 22 октября. Официального перевода нет, но в Сети уже много неофициальных озвучек.

Интересного мало, подростковой драмы — много

Помните, как завершился первый сезон? Тогда бывшие друзья разделились на группы, жуткие тайны университета вскрылись, а на территории разразилась такая бойня, что вмешаться пришлось самому Хоумлендеру. При этом справедливой развязки, как водится во франшизе, не случилось — злодеев превознесли, а героев опорочили и отправили в тюрьму.

Казалось бы, после такого финала «Поколение Ви» пойдёт вперёд и уже не станет прежним. «Вообще-то станет», — сказали сценаристы и, по сути, откатили финал. Персонажей, на которых недавно повесили все грехи, быстро оправдывают. Они возвращаются в университет и спокойно себе учатся, влюбляются и копаются в новых тайнах великолепного внешне, но гнилого внутри места. Да как так-то?

При этом сюжет до ужаса рваный. К примеру, из сценария будто в последний момент выкинули жизнь героев в тюрьме и даже сказали: вот эта девчонка каким-то чудом сбежала. Все персонажи горюют о страданиях и потерях во время заточения, по-своему реагируют на побег напарницы. Вот только эмоций это не вызывает, потому что ограничивается пересказом событий, которые зритель словно пропустил.

Причины неразберихи понятны и трагичны. Чэнс Пердомо, игравший студента Андре, в 2024-м разбился на мотоцикле, так что его арку пришлось вычеркнуть. И всё равно обидно, что нормально разобраться с потерей не удалось.

Впрочем, главная проблема в том, что после стартовых эпизодов сезон кажется слишком пресным. Взять фирменное безумие, которого пока вообще нет. Если в сюжете и происходит нечто шокирующее, то кажется приевшимся штампом. Да, авторы франшизы, мы давно поняли: герои, что запихивают всякую дрянь себе в задницу, — ваша страсть. Но мы ведь и в «Пацанах» такое не раз уже видели. Можно что-нибудь новое? Увы, пока что нельзя.

Вместо фирменных безумия и напряжения в «Поколении Ви» — подростковая фантастика со всеми её клише. Вот персонажи неловко касаются друг друга руками, а вот уже беспамятно влюбляются. И неважно, что предпосылок к этим чувствам не было. Вот героиня копается в таинственном прошлом и выясняет: она избранная. Вот новый злодей бросает студентов в пламя и холодно комментирует страдания: «Его позвоночник срастётся. Наверное». Поэтому и возникает чувство, что смотришь не спин-офф безбашенного сериала, а продолжение какого-то «Дивергента».

А что осталось в сериале от «Пацанов»? Названия компаний, богобоязненные упоминания Хоумлендера, фоновая борьба со старлайтерами, камео самой Старлайт и Подводного. Такого в спин-оффе навалом, но есть нюанс: прошлый сезон обходился минимумом фансервиса и всё равно был ближе ко франшизе.

Второй сезон «Поколения Ви»: стоит ли смотреть?

В первых трёх эпизодах сериал определённо шагнул назад в плане качества, накала страстей и безумия. Конечно, не скатился в ужас, однако явно растерял шарм. Остаётся верить, что дальше «Поколение Ви» раскачается и станет лучшей версией себя.

Оценка первых эпизодов второго сезона «Поколения Ви» — 6 из 10

Понравилось

Есть пара классных сражений.

Хватает интересных диалогов.

Не понравилось