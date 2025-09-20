Вышел трейлер фильма «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия»

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер документального фильма "Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия" о первой и единственной женщине на посту министра культуры СССР.

"Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия" - проникновенный портрет одной из самых влиятельных женщин в истории советской культуры. Екатерина Алексеевна - яркая и противоречивая фигура. Всего она достигла сама, преодолев множество испытаний, и оставила заметный след в культурной политике страны.

Путь Фурцевой - это история о силе воли, внутренней свободе и умении пробивать дорогу в мире, где все правила писали мужчины.

Режиссер документального фильма - Игорь Прокопенко, российский журналист, писатель и документалист. Работая над картиной, он изучил уникальные архивные материалы, встретился с историками, современниками Фурцевой и представителями культурной среды. Зрители увидят редкую хронику, откровенные интервью и воспоминания, которые позволят взглянуть на Фурцеву не только как на государственного деятеля, но и как на женщину с мечтами, амбициями, сомнениями и личной драмой.

"Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия" - это рассказ о человеческой судьбе, вплетенной в ткань большой истории и о цене власти.

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION 24 сентября.