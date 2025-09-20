Названа цифровая дата релиза фильма «Пойман с поличным»

Издание When To Stream сообщило дату цифрового релиза фильма «Пойман с поличным». По данным СМИ, картина выйдет онлайн уже 30 сентября.

© Чемпионат.com

Таким образом, лента может добраться до онлайн-релиза спустя месяц после премьеры в мировом прокате. За это время она собрала около $ 29 млн при бюджете в $ 40 млн. Картина не стала успешной в прокате, несмотря на положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей: на Rotten Tomatoes фильм получил 84% свежести от обозревателей и 83% от зрителей. Официально компания Sony Pictures не сообщала о цифровом релизе.

«Пойман с поличным» представляет из себя экранизацию одноимённой книги Чарли Хьюстона. Картина повествует о Нью-Йорке 1990-х годов. Главный герой — Хэнк Томпсон, бывший бейсболист, чья жизнь после ухода из спорта резко меняется. Он становится участником опасной игры в мире преступности и коррупции, оказавшись между молотом и наковальней в стремлении выжить.

Главные роли в картине сыграли российский актёр Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Зои Кравиц («Бэтмен») и Остин Батлер («Элвис»). Режиссёром выступил Даррен Аронофски — автор оскароносной драмы «Кит» с Бренданом Фрейзером.