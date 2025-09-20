Опубликован кадр со съемок фильма «Хроники Риддика: Фурия»

Звезда серии «Форсаж» Вин Дизель опубликовал новый кадр со съёмок фильма «Хроники Риддика: Фурия». На нём актёр предстаёт в знаменитом образе, на фоне декораций с пустынной локации родной планеты главного героя.

© Чемпионат.com

Дизель подтвердил, что съёмки картины продолжаются. Производство ленты должно было начаться ещё в августе 2024-го, но перенеслись почти на год. Дата выхода картины в прокат пока неизвестна. События фильма развернутся на родной планете знаменитого героя, где он будет вынужден сражаться против нового врага.

© Соцсети Вина Дизеля

«Хроники Риддика» — научно-фантастическая франшиза с Вином Дизелем, рассказывающая о галактическом преступнике Риддике с планеты Фурия. Он практически с самого детства оказывается втянут в войну с таинственными некромонгерами, уничтожающими на своём пути целые планеты. У картины пока нет даты премьеры.