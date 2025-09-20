Зрители оценили мелодраму «Большое смелое красивое путешествие»

19 сентября состоялась премьера фильма «Большое смелое красивое путешествие» — фантастической мелодрамы с Колином Фарреллом и Марго Робби в главных ролях. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Чемпионат.com

Картина получила оценку «В-». Точно так же зрители оценили другую популярную мелодраму 2025 года — «Материалистку» с Педро Паскалем и Крисом Эвансом в главных ролях.

Сюжет «Большого смелого красивого путешествия» повествует о паре незнакомцев, которые объединяются, чтобы отправиться в путешествие за грань реальности. Режиссёром ленты выступил Когонада — постановщик фильмов «После Янга» и «Колумбус».