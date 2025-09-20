Расписание выхода сериала «Планетяне»

Расписание выхода комедийного сериала «Планетяне»
22 сентября стартует сериал «Планетяне» — комедийное шоу, повествующее о двух представителях внеземной цивилизации, которые отправляются на Землю. Их цель — найти пропавшего сына Императора Галактики. Они принимают облик супругов Антона и Марины, чтобы не вызывать подозрений. Жизнь на Земле меняет их взгляды: Марина уверена, что Землю не спасти, а Антону наоборот, очень понравилась планета.
В первом сезоне будет 16 серий — по два эпизода будут выходить с понедельника по четверг, на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 2 октября.
Расписание выхода первого сезона сериала «Планетяне»
- 1-я серия — 22 сентября;
- 2-я серия — 22 сентября;
- 3-я серия — 23 сентября;
- 4-я серия — 23 сентября;
- 5-я серия — 24 сентября;
- 6-я серия — 24 сентября;
- 7-я серия — 25 сентября;
- 8-я серия — 25 сентября;
- 9-я серия — 29 сентября;
- 10-я серия — 29 сентября;
- 11-я серия — 30 сентября;
- 12-я серия — 30 сентября;
- 13-я серия — 1 октября;
- 14-я серия — 1 октября;
- 15-я серия — 2 октября;
- 16-я серия — 2 октября.