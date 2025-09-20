Расписание выхода сериала «Планетяне»

22 сентября стартует сериал «Планетяне» — комедийное шоу, повествующее о двух представителях внеземной цивилизации, которые отправляются на Землю. Их цель — найти пропавшего сына Императора Галактики. Они принимают облик супругов Антона и Марины, чтобы не вызывать подозрений. Жизнь на Земле меняет их взгляды: Марина уверена, что Землю не спасти, а Антону наоборот, очень понравилась планета.

В первом сезоне будет 16 серий — по два эпизода будут выходить с понедельника по четверг, на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 2 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Планетяне»