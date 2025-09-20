Расписание выхода комедийного сериала «Планетяне»

Чемпионат.com

22 сентября стартует сериал «Планетяне» — комедийное шоу, повествующее о двух представителях внеземной цивилизации, которые отправляются на Землю. Их цель — найти пропавшего сына Императора Галактики. Они принимают облик супругов Антона и Марины, чтобы не вызывать подозрений. Жизнь на Земле меняет их взгляды: Марина уверена, что Землю не спасти, а Антону наоборот, очень понравилась планета.

Расписание выхода сериала «Планетяне»
© Чемпионат.com

В первом сезоне будет 16 серий — по два эпизода будут выходить с понедельника по четверг, на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 2 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Планетяне»

  • 1-я серия — 22 сентября;
  • 2-я серия — 22 сентября;
  • 3-я серия — 23 сентября;
  • 4-я серия — 23 сентября;
  • 5-я серия — 24 сентября;
  • 6-я серия — 24 сентября;
  • 7-я серия — 25 сентября;
  • 8-я серия — 25 сентября;
  • 9-я серия — 29 сентября;
  • 10-я серия — 29 сентября;
  • 11-я серия — 30 сентября;
  • 12-я серия — 30 сентября;
  • 13-я серия — 1 октября;
  • 14-я серия — 1 октября;
  • 15-я серия — 2 октября;
  • 16-я серия — 2 октября.