Софи Лорен исполнилось 91: пять лучших фильмов с актрисой

После 90 лет любой день рождения - юбилей. Свой возраст итальянская дива не скрывает.

«Я рада, что все еще могу притворяться, как будто бы мне лет на 15 меньше! — говорит она. — Хотя мне и сейчас нравится моя жизнь, мне нравятся и мои дети, и то, что я становлюсь старше. Разве это грех?»

Вспомним пять самых лучших фильмов, в которых сыграла эта жгуче притягательная итальянка.

«Камо грядеши?» (1951)

Дебют Софи Лорен в голливудском фильме, снятом по роману Генрика Сенкевича Мервином Ле Ройем и Энтони Манном. Один из лучших фильмов о древнем Риме. В картине о гонениях на ранних христиан Лорен получила маленькую роль рабыни. Кстати, здесь же в маленькой роли снялась Элизабет Тейлор. Обе актрисы в титрах не указаны.

«Золото Неаполя» (1954)

Участница многочисленных конкурсов красоты получила первую большую роль в фильме режиссера Витторио де Сика "Золото Неаполя". Она сыграла энергичную неаполитанскую лавочницу, прекрасную торговку лепешками, которой тоже могла бы стать, не появись на ее горизонте знаменитый режиссер. Лорен провела детство в небольшой рыбацкой деревушке - как она вспоминала, "иногда на обед был только кусочек хлеба". "Золото Неаполя" - энциклопедия итальянской жизни середины 50-х годов XX века - шесть новелл о людях из разных слоев общества, живущих под одним небом Италии, - в которой Лорен стала подлинным украшением.

«Вчера, сегодня, завтра» (1963)

Три анекдота об итальянцах от Витторио де Сики. Незабвенный и незабываемый дуэт Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. В первой части Лорен сыграла жену безработного, которая вынуждена торговать контрабандными сигаретами и рожать детей, чтобы приставы не забрали все имущество. Во второй части она же - горделивая светская дама, выкидывающая своего любовника из машины. В третьей - девица легкого поведения. Лорен снялась с Мастроянни в 14 фильмах.

«Он стал для меня настоящим братом, — говорила Лорен. — Марчелло был очень живой, импульсивный, с огромным талантом - находиться рядом с ним всегда было большим удовольствием».

«Брак по-итальянски» (1964)

Эта история снова от Витторио де Сики завязывается в разгар Второй мировой войны. Филумена Мартурано (Софи Лорен), 17-летняя проститутка в одном из публичных домов Неаполя, случайно знакомится во время бомбежки с состоятельным Доменико Сориано (Марчелло Мастроянни). Он, прирожденный ловелас, забирает ее из публичного дома. И оставляет на ее попечении престарелую память. Тем не менее обручаться с ней не спешит, несмотря на то что вместе они уже 20 лет. Тут честной Филумене ничего не остается, как притворяться мертвой, чтобы Доменико женился на ней из жалости. Вечная классика.

«Подсолнухи» (1970)

Итало-франко-советская картина - культовая, на все времена. Советский кинематограф во время совместных съемок вложил 175 тыс. рублей, а итальянцы - 450 тыс. рублей. Режиссером снова стал четырехкратный лауреат "Оскара" Витторио де Сика. Картину посвятили истории итальянских военных, попавших в плен во время Великой Отечественной войны. Солдат Антонио (Марчелло Мастроянни) и простая швея из Неаполя Джованна (Софи Лорен) познакомились летом 1942 года. Военным полагается отсрочка от службы, а потому пара решает пожениться. Все попытки отсрочить момент разлуки не увенчались успехом, и любимого отправляют не в Ливию, как планировали изначально, а в далекую Россию. Антонио не вернется с войны, но Джованна до конца не может поверить в это, а потому отправится искать любимого. Правда будет горька - у Антонио новая жизнь и новая супруга, выходившая его после тяжелого ранения. Фильм имел огромный успех. Правда, были и недовольные голоса. Они принадлежали тем, кто не хотел видеть на экране историю простых и честных людей, разлученных войной.