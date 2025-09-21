Певица Серябкина призналась, что хочет спеть на "Интервидении"

Певица Ольга Бузова выразила своё недовольство поведением Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman, на конкурсе «Интервидение», о чем она написала в своём Telegram-канале. Артистка резко отреагировала на просьбу исполнителя не оценивать его выступление и заявление о том, что Россия «уже победила».

По словам Бузовой, ей больше всего понравились выступления участников из России, Беларуси и Китая. Она также затруднилась понять решение Shaman снять себя с голосования, отметив, что весь народ ждал финал и болел за своих участников.

«Ярик, что это было? Как вам этот «благородный» поступок? Вся страна ждала этого дня и болел», — недоумевает Бузова.

Финал международного конкурса «Интервидение» прошел 20 сентября на площадке Live Arena в Москве. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук с песней «Phu Dong Thien Vuong», которая уже стала хитом в его родной стране.

Второе место заняла группа Nomad из Кыргызстана с композицией «Жалгыз сага» («Только тебе»), а на третьем месте расположился представитель Катара.

Дык Фук отметил, что в случае участия в конкурсе вместе с Shaman шансы на победу были бы ниже. Он подчеркнул, что считает Дронова сильным конкурентом и похвалил его вокальные данные и выступление в целом.

Напомним, Дык Фук заявил, что для него победа большая честь. Он признался, что даже не мог представить, свою победу в таком масштабном конкурсе. Музыкант отметил, что для него стало неожиданностью появление столь большого числа фанатов, а также подчеркнул, что это является серьёзным шагом в его карьере.

Читайте также: Клава Кока рассказала о своей роли на «Интервидении»: видео Super