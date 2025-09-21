Обнародован основной каст нового фильма Гильермо дель Торо

Обнародован основной каст фильма «Мальчик в железном ящике» (The Boy in the Iron Box), который будет снят для Netflix по одноименной серии из шести книг Чака Хогана и Гильермо Дель Торо. Как сообщает Hollywood Reporter, главные роли в хорроре исполнят Руперт Френд («Вальдо», «Мир Юрского периода: Возрождение»), Кевин Дюран («Мистер Олимпия», «Планета обезьян: Новое царство») и Джейден Мартелл («Оно», «Защищая Джейкоба»).

Серия новелл, опубликованная через Amazon Original Stories, рассказывает о том, как самолёт с группой наёмников терпит крушение на отдалённой заснеженной вершине. Когда они натыкаются на каменную крепость, похожую на лабиринт, она оказывается не убежищем от волков и ледяного ветра. Она больше похожа на ловушку, где и начинается настоящая битва за выживание.

Дэвид Прайор, соавтор дель Торо в работе над «Кабинетом редкостей», снимет фильм по собственному сценарию. Дель Торо будет продюсировать фильм вместе со своим давним партнёром Джей Майлзом Дейлом, а съёмки начнутся в октябре 2025 года.