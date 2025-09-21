Пять лучших сериалов фестиваля «Новый сезон»

Рядом с Сочи, на Роза Хуторе, закончился четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". В программе были сериалы и фильмы, в создании которых принимали участие платформы - в конкурсе 17 проектов. Обозреватель "РГ" составила свой топ-сериалов - все они в скором времени выйдут к зрителям. А имена лауреатов - на фестивале зрительское голосование - можно найти в конце этого материала.

© Российская Газета

"Искусство падения". Режиссер Мигель

Сериал способен покорить свежим взглядом и новым подходом к рассказу истории. То, что режиссер-дебютант - известный хореограф - позволяет ему высказываться на языке танца. Это как если бы сериал "Балет" сняла Алла Сигалова, а не Евгений Сангаджиев. В этом году на мировых экранах - новый сильный сериал "Этуаль", в котором, кстати, в ключевой момент упоминается Майя Плисецкая. Снят прославленными мастерами мирового уровня. Казалось, что в России нельзя создать ничего подобного. Но вот появилось "Искусство падения" и можно констатировать, что попытка засчитана.

Сюжет - закулисье, перипетии мира танца. Несколько линий, главных героев. Сам Мигель в сериале, в кадре присутствует в виде альтер-эго - Фила (Артур Астман) - основателя и руководителя собственной школы танцев. Старание прославиться, доказать свое, непонимание близких, грань между искусством и телешоу, где платят много и дарят минуты славы. Самые сильные эмоции героев вытанцованы с большим мастерством - фантазия зрителя также работает на сто процентов. Парадоксально, но герой Мигеля перекликается с героем Даниила Воробьева - шефом Марком Лисицыным в сериале "Жар". Авторитарный диктатор, перфекционист с невидимым знаком качества на лбу.

Хорошая работа Линды Лапиньш - актрисы, которая на сегодняшний день играет во множестве проектов, но иногда создается впечатление, что с выбором у нее проблемы. В "Искусстве падения" - та роль, которая украсит ее фильмографию на годы вперед. Весьма выразительны танцоры. И в первую очередь бросается в глаза их желание пробовать себя в чем-то новом, и радуешься от присутствия новых незамыленных и непримелькавшихся лиц. Стоит отметить Дмитрия Щебета, Анну Цыганкову и Илью Прелина. Сериал привлекает перекличкой мастера слова - автора сценария Дарьи Грацевич и мастера танца - Мигель. Они не просто дополняют друг друга - их творчество и талант перетекают от одного к другому - кажется, что они ведут мяч, делая виртуозные пасы, и он в итоге оказывается в корзине. И добавляются баллы.

Где смотреть

Онлайн-кинотеатр Okko.

"Отпечатки". Режиссер Сергей Филатов

В сериале есть вайбы "Трассы", "Хрустального", "Неверных", но при этом - это новое самостоятельное произведение.

Начнем с недостатков, чтобы сразу закрыть этот вопрос. Их - два. Первый - парики, второй - уж слишком нарочитые переходы во флэшбеках. Оба - не критичны. Но если пойдут на второй сезон - парикмахера-гримера нужно поменять.

Теперь о достоинствах. Сама тема - бывшие детдомовцы и их адаптация уже не оставляет зрителя равнодушной. Детдом "батор" (от слова "инкубатор" - так его называют воспитанники) показан и как тюрьма, и как школа, в которой присутствует буллинг, одновременно. Дети выросли. Кто выжил - адаптировался как смог. И вот в этих условиях проявляется детектив с заходом в маньячно-серийную ситуацию. Акиньшина - отлично играет свою роль Яны - бывшей детдомовки, а ныне - следователя. И это не повтор ее линии в "Неверных" - совсем другой подход, включая взгляд, пластику, темп.

Можно снова зафиксировать как растет на глазах актер Дмитрий Чеботарев. Грубоватый жлоб-мент - таким мы этого красавца еще не видели. Анна Богомолова, Ксения Кутепова - актерские работы с полной самоотдачей. Иван Фоминов в роли персонажа - загнанного зверя очень хорош.

Нельзя не отметить добрыми словами сценарную и операторскую работу. По поводу последней - все снято так, как нужно, чтобы сериал не становился в ряд себе подобных. Немного фальшива линия с отцом героини, но общий тон не сбивает.

Где смотреть

Онлайн-кинотеатр Kion.

"Полураспад". Режиссер Максим Свешников

Не хотелось бы раскрывать, о чем именно сериал. Потому что не все знают про данные события в истории страны. Даже автор сценария Олег Маловичко, до того, как приступил к работе, тоже не знал, о чем и рассказал обозревателю "РГ". И добрую часть первой серии зрителя затягивает интрига, на которую, видимо, и рассчитывают авторы. Но и не сказать нельзя - сериал о секретных испытаниях атомной бомбы, которые проводились в послевоенные годы на территории нашей страны.

В начале авторы очень продуманно смешивают временные слои. Это может раздражать. Действие происходит в двух временных пластах - послевоенные годы и перестройка. Понятно это не сразу. На это и расчет. Так продуманно о том, что может случиться в любое время, в любую эпоху, практически никто у нас не говорил.

По сюжету героиня Анны Михалковой во времена перестройки едет - впервые в жизни - проводить журналистское расследование. В место, где жил ее отец, с которым они много лет не общались. До этого ей - Надежде Келлер - поручали писать про консервы и делать кофе с пеночкой. Главный редактор издания "Вестник комсомола" Филипп Янковский не очень рад отправлять сотрудницу. Но она его ставит в безвыходное положение.

Параллельно показано как в послевоенное время живет отец героини (его играет Петар Зекавица, и это - одна из самых лучших ролей артиста), ссыльный писатель. Он вынужден, должен уехать из того места в Оренбургской области, где живет с женой и дочкой, и … не может этого сделать. Весь сериал можно было бы назвать "Западня", но он носит другое название.

"Я писал сценарий о людях", - сказал Олег Маловичко, представляя сериал.

Так и получилось. Видна мотивация, идеология, приспособленчество или геройство каждого персонажа.

Отдельно стоит отметить работу художников. Их трое - Дарья Уфимцева, Мария Сафронова, Евгения Малай. Какое точное цветовое решение они нашли для сериала! Это сизо-голубой (речь, в основном, о перестроечном времени). Сизо-голубые кольца-дыма, такой же свитер у героини, даже оттенок цвета лица у одного из героев вдруг так проявляется. Сизо-голубое опасное небо.. Дома... Самолет... Маска на пилоте... Кажется зрителю, что он постоянно на рассвете чего-то и сейчас в облаках появится нечто...

Поклон в сторону кастинг-директора: среди артистов есть Светлана Смирнова-Марцинкевич, одно появление которой в кадре неразрывно связано с фильмом Александра Миндадзе "В субботу!" - одним из лучших о Чернобыльской трагедии. Также в сериале играют Ксения Трейстер, Мила Ершова, Максим Стоянов и другие.

В сериале сильные диалоги и - один из ключевых моментов - звучит поэзия Бориса Слуцкого. В частности, "Лошади в океане". Но авторами такая интерпретация, когда понимаешь, что речь-то и не о лошадях вовсе.

Где смотреть

Онлайн-кинотеатр Okko.

"Тоннель", режиссер Флюза Фархшатова

Сериал из категории - ход вторичен, но остальное - попытка сделать свое-необычное. Причем довольно удачная. Вторичность хода - граница между двумя странами. Вспоминается "Мост" с его множеством адаптаций, в том числе и российской. Вспоминается "Двойник". И еще пара-тройка сериалов, где герой переходит в разные миры, включая временные.

Оригинальность - в том, что главная героиня в исполнении Елизаветы Боярской - принципиальный сотрудник таможни. Про таможенниц снято - не так много. И в начале первой серии "Тоннеля" подробности о каждодневной работе таможни и границы - верный способ затянуть зрителя.

Два актера в сериале - короли отрицательного обаяния в современном российском кино. Это Мамука Патарава и Александр Аверин. Боярская играла уже, например, следователя - яркая, запоминающаяся работа в сериале "Ворона". Но в "Тоннеле" она другая. Создает тип женщины - полицейского. Она не говорит, а допрашивает, все контролирует. Давить, при этом строго следуя букве закона, вот это получается у нее лучше. Ее попытки выглядеть хорошей матерью и женой - нелепы. Зато на такую можно положиться. При каких условиях она переступит черту, перейдет границу? Тут та же интрига, что и в сериале "Ваша честь", где от закона отступает суровый честный и уважаемый судья.

И здесь создаются такие обстоятельства, что подводят положительную героиню к черте. Ведь она любит своего непутевого мужа - непривычная для последнего времени роль Сергея Гилева. А его похищают преступники в Финляндии, требуя от нее невозможного.

Есть несколько натянутых эпизодов, которым не очень веришь... Например тот, когда героиня открывает для себя новый ход (не будем уточнять какой). "Котлеты" - пачки денег способный спровоцировать улыбку. Почему простая сотрудница таможни живет в доме с дорогим интерьером, когда ее дочку Машу (Таисия Калинина) в школе дразнят за то, что ходит долгое время в одних и тех же кроссовках - тоже непонятно. Но в целом игра Боярской вызывает уважение. Как и режиссерская работа Флюзы Фархшатовой. И в первых двух сериях не раскрыта линия Краснова - его играет Даниил Страхов. И это одна из причин продолжить смотреть сериал дальше.

Где смотреть

Онлайн-кинотеатр Kion.

"Жар". Режиссер Артем Аксененко

К тому, как перевоплощается актер Даниил Воробьев, невозможно привыкнуть. Вот и здесь - когда появляется его герой, лицо которого зарыто космами, и снят он так, словно авторы - на телешоу, вначале можно подумать, что это если не сам Никита Джигурда, то, по крайней мере, его младший брат. Потом возникнут ассоциации и с Владимиром Высоцким - в плане хриплого надрывного голоса. Голос, как выяснила наш автор после премьеры, артист действительно "подготовил" - кричал "в рукав", сорвал его... Потом, после съемок, долго восстанавливал.

Невозможно понять, что чудовище - а именно таким разрушающим себя монстром предстает чудо-повар Марк Левицкий - и есть Даниил. У актера - накладной нос (забавен тот момент, когда он в нем ковыряет - весь нос ходит ходуном). Сложный грим (невольно вспоминаешь Сергея Безрукова с накладной головой в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой"). Богатая пластика.

Импонирует режиссерская находка - герой из-за стресса (а он руководит кухней моднейшего столичного ресторана) мысленно расправляется - до крови - со всеми, кто его раздражает.

Марк - царь, герой, гуру высокой кухни. Забавно, что зовут его как и другого героя - Марка Эйдельштейна в жизни. В сериале тот - Арончик. И когда они оба в кадре, невольно отмечаешь "Два Марка". Арончик окончил кулинарные курсы и мечтает открыть свой ресторан и стать поваром. Деньги у семьи имеются - Сергей Газаров в роли состоятельного дяди...

Что из себя представляет сериал "Жар". Он - "Жир" на самом деле. Взяли традиционные ходы сериалов НТВ, вложились и "заморочили" зрительско-авторское "блюдо". Все это - как тандем - режиссер Артем Аксененко и автор сценария Андрей Стемпковский. На счету Аксененко - популярные зрительские "Медиатор" и "Жить жизнь". Стемпковский всегда тяготел к авторскому кино, хоть и писал сценарии к "Содержанкам".

Вот эта синергия двух направлений авторов и есть "замес" сериала "Жар". Его можно также смотреть и как пародию на кино- и телепрограммы, да и на фильмы-сериалы- блоги, на кулинарную тему. Помогает в этом, например, присутствие Анны Цукановой-Котт. Кто-то знает ее блог, посвященный еде, а тут она играет звезду телешоу, которая ведет его вместе с Марком.

Первые кадры сериала - некий отсыл к "Субстанции" - как там жует герой Дэвида Куэйда! Потом идет сцена с женщиной - Мадонной, сделана как кич в чистом виде, и это, как ни странно, привлекает по тому же принципу. Реанимировали и мультфильм "Рататуй" - сцена с Кариной - героиней Аллы Сигаловой - чистый кинокосплей. Стал ли "Жар" российским ответом лауреату нескольких Emmy "Медведю"? Авторы говорят, что начинали раньше, чем появился первый сезон. Однако ход один и тот же - неудачник пытается открыть свой ресторан.

Самое интересное при просмотре этого сериала наблюдать за "перепадами" авторского в зрительское и наоборот. Вот, например, из уст героя - Марка Левинского - звучит неожиданно: "Он - Джанго, она - Джипси". Или в кадре возникает разговор мужчины и женщины на уровне туфель. Мы видим ботинки и каблуки - Марк и его возлюбленная Алиса (Анна Чиповская, у которой в этом сериале ноги лучше, чем грим) договариваются, где девушка проведет ночь. Но речь мы только слышим.

Внезапно возникает джаз... И зрители понимают, что авторы также импровизируют.

Где смотреть

Онлайн-кинотеатр Иви, телеканал НТВ

Кстати

На фестивале "Новый сезон" были и другие, ожидаемые большим количеством зрителей, сериалы. Например, "Няня Оксана" и "Вампиры Средней полосы 3". Оба они - вполне в своей нише. "Няня Оксана" с Олесей Иванченко в главной роли сделана в стилистике интернет-роликов, из-за чего ее с удовольствием посмотрит поколение, которое не засматривалось "Моей прекрасной няней". Сравнивать оба сериала - старый и новый - неблагодарное дело.

У "Вампиров..." новый, третий режиссер. И это выглядит так, как когда одним болидом управляют разные гонщики. Много новых артистов, ведь число вампиров в кадре выросло. Кроме Смоленских появились Уральские. И группировки враждуют между собой не хуже, чем кланы в "Слове пацана". Нет в третьем сезоне артиста Глеба Калюжного - его заменили на Тимофея Кочнева, известного, в частности, по сериалу "Папины дочки". Шутка "Я выгляжу как лошара из "Папиных дочек" сглаживает неловкость и неумелость эпизода, что поясняет новую внешность другого исполнителя роли. Авторам стоило бы обратить внимание на то, что пока между героями Юрия Стоянова и Тимофея Кочнева не возникает такой же энергетики, что была между Стояновым и Калюжным. Но впереди еще новые серии...

Лауреаты фестиваля "Новый сезон" 2025