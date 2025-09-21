Турецкий мультфильм «Кролик Момо: Большая погоня» выйдет в РФ

Турецкий мультфильм "Кролик Момо: Большая погоня" о харизматичном пушистом герое выходит в российский прокат с 9 октября.

Семейный мультфильм расскажет, как торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку Юми, без которой мир Поющего леса начинает рушиться. Ей на помощь приходит ее верный друг - умный и отважный кролик Момо. Он отправляется на поиски Юми в большой город, полный опасностей и союзников.

Кролик Момо познакомится с уличным котенком Теньком, вместе с которым они проходят через все испытания: от заброшенной фабрики и складских лабиринтов до зоопарка и телестудии. На своем пути герои столкнутся с торговцами, коллекционерами и охраной роскошных особняков.

Тем временем Юми, запертая в клетке, привлекает внимание людей своим талантом и стремительно становится телевизионной звездой. Перед ней встает выбор, который определит судьбу всех героев: слава или свобода.