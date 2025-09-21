Джеймс Ганн рассказал, каким будет сиквел «Супермена»

На подкасте The Ringer-Verse гостем стал глава студии DC и режиссёр «Супермена» Джеймс Ганн. Он рассказал о создании второй части супергеройской картины, которая получила подзаголовок «Человек завтрашнего дня».

© globallookpress

По словам постановщика, лента станет прямым сиквелом оригинала. Ганн отметил, что атмосфера фильма будет близка зрителям, несмотря на явные отличия, ведь вторая часть будет более серьёзной, чем первая — всё из-за глубокого раскрытия характеров Лекса Лютора и Кларка Кента.

«Я не думаю, что атмосфера "Человека завтрашнего дня" покажется для зрителей незнакомой. Это всё ещё "Супермен", только он станет менее комиксным. В центре сюжета будет двойственность характеров Лекса Лютора и Кларка Кента. Мне интересно проникнуть в душу Лекса и посмотреть, как он вписывается в происходящее. Мы увидели много злого в его характере, но я не думаю, что он настоящий злодей».

Фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. Ранее Ганн рассказывал, что в новой картине Супермену предстоит объединиться с Лексом Лютором, чтобы победить более масштабную угрозу для планеты.