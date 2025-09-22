Джеймс Ганн рассказал, как «советчики» едва не испортили «Стражей Галактики»

Режиссёр Джеймс Ганн во время интервью рассказал о советах, которые ему давали во время работы над «Стражами Галактики». Несмотря на то что за всё видение проекта отвечал сам Ганн, были и те (вероятнее всего, из Disney), кто советовал ему, как работать над лентой.

По словам Ганна, ему говорили, что саундтрек фильма не понравится людям и что его лучше заменить на песни Бритни Спирс из 1990-х.

В итоге «Стражи Галактики» стали очень успешными и полюбились миллионам фанатов, которые до сих пор считают картину лучшей в киновселенной Marvel.