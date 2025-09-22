Кассовые сборы «Заклятия 4» достигли $400 млн

Чемпионат.com

Хоррор «Заклятие 4: Последний обряд» собрал в прокате уже более $ 400 млн. Напомним, это самый кассовый фильм ужасов во вселенной «Заклятия» и самый лучший старт в истории фильмов ужасов.

Ужастик «Заклятие 4» собрал в прокате более $400 млн
© Чемпионат

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Это дело позиционируется как последнее, хотя реальные Эд и Лоррейн Уоррены после семьи Смерл занимались и другими расследованиями паранормального.

Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы. Так или иначе, Патрик Уилсон и Вера Фармига вряд ли ещё вернутся к ролям своих персонажей.

«Заклятие 4» показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания.