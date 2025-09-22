Все семь эпизодов сериала "Бар "Один звонок" выйдут в один день

Все семь серий сериала "Бар "Один звонок" выйдут на Kion 1 октября.

Представители кинотеатра прокомментировали "РГ" эту информацию так:

"Для нас это первый опыт, но с таким проектом иначе никак - посмотрев одну серию, выжидать неделю решительно невозможно".

Обратим также ваше внимание на то, что Данила Козловский в сериале "Бар "Один звонок" - не только исполнитель главной роли, но его имя значится и среди авторов сценария, и в числе продюсеров.