Самый необычный кинопоказ: фильм на беговой дорожке

Необычный подход к премьере фильма предложили организаторы показа «Долгая прогулка» – антиутопической истории о юношах, вынужденных непрерывно идти, иначе их ждет смерть. По сюжету участники соревнования должны идти со скоростью не менее 5 км/ч, и каждое замедление фиксируется. Три ошибки – и человек выбывает, навсегда.

Именно этот принцип лег в основу специального кинопоказа. Вместо кресел были установлены беговые дорожки. Каждый зритель обязан был идти с заданной скоростью в течение всего фильма. За соблюдением правил следили организаторы: нарушителей моментально убирали из зала. В результате просмотр превратился не просто в сеанс, а в физический и психологический эксперимент, почти как в самом фильме.

Такой подход к погружению в атмосферу истории критики уже назвали одним из самых эффектных и смелых за последние годы.

