Уже 24 сентября состоится премьера пятого сезона сериала «Медленные лошади». В продолжении популярного шоу Лондон подвергается масштабным террористическим атакам, и контрразведка считает, что к операции причастен агент из отряда Джексона Лэмба.

Всего в пятый сезон шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами. Финал состоится 22 октября.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом