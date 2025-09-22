Расписание выхода пятого сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом
Уже 24 сентября состоится премьера пятого сезона сериала «Медленные лошади». В продолжении популярного шоу Лондон подвергается масштабным террористическим атакам, и контрразведка считает, что к операции причастен агент из отряда Джексона Лэмба.
Всего в пятый сезон шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами. Финал состоится 22 октября.
- 1-я серия 24 сентября
- 2-я серия 24 сентября
- 3-я серия 1 октября
- 4-я серия 8 октября
- 5-я серия 15 октября
- 6-я серия 22 октября