Роберт Земекис в российском кинопрокате с фильмом «Тогда. Сейчас. Потом»

Что чувствует дом, который стоит сотни лет? Эта история начинается задолго до его постройки. На маленьком пятачке земли ходят динозавры и появляются люди, разводят костры индейцы, закладывается его фундамент, и в стены встраивают окна и двери, а в гостиной рождаются и умирают жильцы.

Линии сюжета

В фильме Земекиса дом становится главным персонажем. Камера не покидает гостиную, но перед глазами зрителя разворачиваются десятилетия: сменяются обои, мебель, жители, слышатся отзвуки их голосов. Меняется сама Америка — но остается одна и та же точка пространства.

Джек Рэпке Продюсер «Это почти фильм о путешествии во времени. Время идет, но пространство, в котором мы находимся, практически не меняется. Интерьер меняется, диваны становятся изношенными, приходят новые люди и меняют все, но геометрия и география этой комнаты остается без изменений. Наш фильм – смесь разных сюжетных линий о жизни, прожитой на полную катушку, или о жизни, полной утраченных возможностей».

От комикса к экрану

Сценарий по графическому роману Ричарда Магуайра адаптировал Эрик Рот. Они сработали снова: режиссер Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот и актеры Том Хэнкс и Робин Райт. Эта команда уже подарила зрителям одну из самых трогательных историй в истории кино – «Форрест Гамп», а теперь они собрались, чтобы рассказать новую — о доме, через который проходит время.

Роберт Земекис Режиссер «Я всегда хотел снять еще один фильм вместе с Томом, Робин и сценаристом Эриком Ротом. Признаюсь, мне нравится работать с каждым из них. Каждый раз, когда у вас появляется шанс поработать с настолько талантливыми людьми, то вы его не упускаете».

Том Хэнкс Актер, исполнитель роли Ричарда «Мы все так хорошо знаем друг друга. У нас есть правило – высказывать любые идеи, которые каждый должен выслушать. Это всегда было преимуществом нашей команды. Работая над новым фильмом, мы не сидели и не вспоминали наши прошлые заслуги. Мы понимали, что те времена ушли и нам нужно сделать что-то совершенно новое и свежее».

Робин Райт Актриса, исполнительница роли Маргарет «Когда Боб (Роберт Земекис) обратился ко мне по поводу этого проекта, я сказала: «Боб, со всеми вами я готова на все!» Это было похоже на воссоединение рок-группы. Работать с людьми, с которыми вы настолько совместимы – это просто фантастика. Боб знает, как работаю я, как работает Том, а я знаю, как работает разум Боба. Я знаю, чего он хочет от каждой сцены».

У каждого места есть своя история. И этот обычный дом в Новой Англии оказывается свидетелем целых эпох. Это пространство хранит в себе жизнеописания разных людей — семей, которые любили, ссорились, теряли и находили опору в этих стенах. В центре сюжета — одна семья, только что переехавшая в дом и начинающая свой путь.

«Когда я рос, то жил в доме, которому было несколько сотен лет. Я смотрел на эти каменные стены и думал, сколько жизней прошло через то же самое место, где я сидел? Я представлял себе всех людей, которые были полны энергии и пытались наладить свои жизни. Я представлял их проблемы, счастливые моменты, печали, болезни и радости», — поделился Роберт Земекис.

Творческое воссоединение легенд

Роберт Земекис — имя, которое давно стало синонимом кино, сделанного с душой. Его фильмография (и полученный лично один «Оскар») впечатляет: «Назад в будущее», «Смерть ей к лицу», «Изгой», «Кто подставил кролика Роджера», «Экипаж», «Полярный экспресс», «Прогулка» и, конечно же, «Форрест Гамп». Присоединившийся сценарист Эрик Рот — обладатель «Оскара» и автор сценариев «Форреста Гампа», «Дюны», «Убийц цветочной луны» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона».

Персонажи и актеры

Главные роли исполняют Том Хэнкс, двукратный лауреат «Оскара» («Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана», «Код да Винчи») – он играет Ричарда Янга, и Робин Райт («Форрест Гамп», «Бегущий по лезвию 2049», «Чудо-женщина», «Неуязвимый»), играющая роль его жены Маргарет. Их герои строят жизнь в новом доме, сталкиваются с проблемами, но их любовь становится тем стержнем, который помогает преодолеть все трудности.

«Ричард и Маргарет влюбляются друг в друга. Они проходят через множество испытаний и невзгод, которые подбрасывает им жизнь, но они действительно любят друг друга. Именно эта любовь помогает им быть вместе во всех жизненных проблемах, с которыми им приходится иметь дело», — рассказывает Роберт Земекис.

«Ричард растет в семье, которая находится под постоянной угрозой финансового краха. Его родители выросли в очень изменчивый и опасный период. Должен сказать, я очень понимаю своего персонажа, ведь я и сам проходил по этому пути, где нужно было всегда думать о деньгах, так как заработок непосредственно был связан с выживанием», — говорит Том Хэнкс.

Пол Беттани (франшиза «Мстители», «Код да Винчи») играет Эла, отца Ричарда, — человека, травмированного войной и жизнью, но отчаянно любящего семью. Келли Райли (франшиза «Шерлок Холмс») исполняет роль его жены Роуз, женщины, посвятившей себя дому и детям. В фильме также появляются Мишель Докери («Аббатство Даунтон», «Джентельмены»), которая сыграла Полин, хозяйку дома начала XX века, и другие яркие актеры.

Пол Беттани Актер, исполнитель роли Эла «Мы впервые встречаемся с Элом, когда ему 22 года. Во время Великой депрессии ему было шесть лет, поэтому он боится бедности и очень сосредоточен на том, чтобы сохранить крышу над головой. Стресс от этого, в сочетании с недиагностированным посттравматическим стрессовым расстройством, приводит к тому, что он занимается самолечением алкоголем. Возможно, он не самый лучший отец или муж, но я чувствую такую любовь к нему, потому что он просто отчаянно пытается поступать правильно. Он попал в ловушку очень жестокой гендерной роли, где он считает, что начало и конец его обязательств заключаются в том, чтобы обеспечивать семью. Я думаю, что это так же душит его, как и его жену и детей. Но он обожает свою семью. Они для него все».

Келли Райли Актриса, исполнительница роли Роуз «Мой персонаж из того периода времени, когда женщины были домохозяйками и только домохозяйками. Они испытывали гордость за то, что заботились о своих семьях и были сердцем дома. В предыдущих поколениях карьерные возможности или амбиции вне дома не были так легко достижимы для женщин, как сейчас. Как мы знаем, женщины, которые были до нас, упорно боролись за это, но мне действительно нравится преданность Роуз своей роли жены и матери. Она отдает все, и это приносит ей столько радости».

Визуальные эффекты

Бюджет фильма составил 45 миллионов долларов США. Стоит отметить, что фильм стал первым полнометражным проектом, в котором использовалась технология «дипфейк» для омоложения внешности актеров. Производством картины занималась компания ImageMovers, принадлежащая режиссеру Роберту Земекису.

Сам процесс омоложения осуществлялся с помощью революционной технологии Metaphysic Live — инновационного решения в области визуальных эффектов на основе искусственного интеллекта, работающего в режиме реального времени.

Процесс работы с технологией был уникален тем, что режиссер Роберт Земекис мог наблюдать уже обработанные кадры с омоложенными актерами во время съемок, а не ждать завершения постпродакшена.

Дерек Хог Продюсер «Боб всегда был приверженцем использования самых современных технологий. Эта новая методика, по сути, изучает то, как выглядел человек в определенном возрасте и, наконец, мы получили действительно правдоподобное изображение актеров в разном возрасте. Эта технология – настоящий прорыв по сравнению с традиционной заменой лица, потому что позволяет передавать микровыражения актеров. Это была одна из тех вещей, которые Боб всегда ненавидел — когда актеру трудно двигаться и выражать эмоции так, как они это обычно делают»

Тем не менее ряд критиков подчеркнули недостаточное совершенство «молодых актеров» — временами на них можно наблюдать «эффект фотошопа».

Старение актеров было осуществлено более традиционными методами: профессиональный грим, протезирование, минимальные цифровые доработки.

CG-сценами руководил мастер визуальных эффектов Кевин Бэйли («Пираты Карибского моря: На краю света», «Ночь в музее», «Возвращение Супермена», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Трансформеры»). Также он руководил проектами с функциями захвата движения (Motion Capture) и эмоций (Emotion Capture).

Отдельным блоком можно похвалить монтаж — кадр в кадре, когда зритель видит не только настоящее этой гостиной, но и прошлое, и будущее, переплетенное одной нитью визуальной истории в единое полотно повествования.

Фильм кажется одновременно камерным и эпическим. Я словила себя на ощущении, что дом действительно дышит: он слышит, запоминает, хранит.

В эпилоге операторская камера единожды покидает комнату и отъезжает за ее пределы, показывая общий план локации – снаружи, обобщая и завершая историю.

«Here» — это рассказ о том, что любовь можно измерить не только годами, но и присутствием «здесь и сейчас». А птичка колибри, появляющаяся вначале фильма и в конце, словно говорит зрителю: все уходит, но что-то хрупкое и вечное продолжает витать в воздухе.

«Тогда. Сейчас. Потом» — не просто рассказ о доме, а калейдоскоп судеб, историй и эмоций, отражение трансформации нашей собственной жизни. Каждая деталь становится частью истории, и каждое мгновение вплетается в бесконечное течение времени. Фильм Земекиса напоминает: все изменяется — эпохи, поколения, даже мы сами, — но чувства, которые связывают людей, остаются вечными. И именно они делают любую точку на карте — домом.