Крупные художественные произведения о специальной военной операции появятся лишь спустя годы после завершения события, полагает известный режиссер и глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Он подчеркнул, что создание действительно значимых произведений требует определенного промежутка времени. По словам Шахназарова, хотя сейчас существует ряд проектов, посвященных этой тематике, значительных художественных успехов они пока не достигли.

Режиссер напомнил, что знаменитые фильмы о Великой Отечественной войне («Судьба человека», «Летят журавли») создавались гораздо позднее самих военных действий.

«Вспомните, качество фильмов о Великой Отечественной в период самой войны было не очень высоким. Это в основном были комедии и мелодрамы, необходимые в то время. Но они не имели большой художественной ценности, и это понятно», — объяснил режиссер.

Он подчеркнул, что великие произведения рождаются постепенно, когда участники событий получают возможность осмыслить произошедшее и выразить свое видение в искусстве. Такими примерами являются работы выдающихся советских режиссеров, ставшие частью золотого фонда отечественного кино.

Таким образом, качественное искусство о текущих исторических процессах формируется долго и появляется значительно позже самих событий, сообщает «Петербургский дневник».

