Жора Крыжовников разбил многомиллионную камеру на съемках сериала

Российского режиссера Жору Крыжовникова обвинили в поломке камеры стоимостью пять миллионов рублей во время съемок сериала с актерами Аглаей Тарасовой и Дмитрием Нагиевым. Арендодатель подал к его компании «Тумач Продакшн» иск в Арбитражный суд. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, компания «Реал 2.39» намерена взыскать с «Тумач Продакшн» 1,3 миллиона рублей. Согласно ее версии, камера Sony Venice вышла из строя из-за дождевой установки: через верхнюю крышку в камеру залилась вода. Сотрудники сразу заметили неисправность, но не стали чинить или заменять устройство.

От Крыжовникова потребовали выплатить 688 тысяч рублей за ремонт камеры, 192 тысячи «упущенной выгоды», которые сложились из 12 смен в месяц стоимостью по 16 тысяч рублей, а также компенсацию расходов на судебные разбирательства. Сам режиссер назвал ситуацию «обычной», передает Telegram-канал.

