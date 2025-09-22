Названы советские фильмы с лучшими песнями

Советские фильмы подарили зрителям множество культовых песен: "Александра", "У природы нет плохой погоды", "Звенит январская вьюга" и десятки других композиций, которые нередко становились популярнее самих картин. В честь пятилетнего юбилея телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" редакция провела опрос, чтобы узнать, в каких фильмах, по мнению зрителей, звучат лучшие песни.

Первое место в рейтинге занял приключенческий фильм Альберта Мкртчяна и Леонида Попова "Земля Санникова" - экранизация одноименного романа Владимира Обручева. Для обоих режиссеров фильм стал дебютным. По всем известному сюжету экспедиция отправляется на поиски легендарной земли, богатой золотом, за Полярный круг. Знаковой песней в фильме стала композиция "Есть только миг", которая была написана специально для картины, а исполнил ее певец Олег Анофриев.

На втором месте топа - двухсерийный мюзикл Леонида Квинихидзе "31 июня", снятый по мотивам одноименной повести Джона Бойнтона Пристли. По сюжету принцесса Мелисента, живущая в XII веке, влюбляется в художника Сэма из XXI века. Специально для фильма была записана песня "Ищу тебя", для исполнения которой 23-летнюю Татьяну Анциферову пригласил на пробную запись композитор фильма Александр Зацепин. Эта и другие песни к фильму записывались в легендарной студии, оборудованной в его квартире: часть дорогостоящей аппаратуры, которую было не достать, музыкант собирал вручную.

На третьей строчке в рейтинге расположился фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" - о противостоянии красноармейца Федора Сухова и басмача Абдуллы. Ключевой в картине стала песня "Ваше благородие, госпожа удача". Слова к ней специально для фильма написал Булат Окуджава, а музыку - Исаак Шварц, которого японский режиссер Акира Куросава пригласил к совместной работе над фильмом "Дерсу Узала", восхитившись его музыкой после просмотра "Белого солнца пустыни".

Четвертое место в топе заняла картина Михаила Калатозова "Верные друзья" - о трех товарищах, которые встречаются после тридцати лет разлуки, чтобы исполнить свою юношескую мечту - попутешествовать по большой реке. В фильме прозвучало множество полюбившихся зрителю песен: "Романс Лапина", "Лодочка", "Верные друзья". Музыка к ним была написана композитором Тихоном Хренниковым, а слова - Михаилом Матусовским.

На пятой строчке расположился фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", состоящий из эпизодов-новелл, главным героем которых становится метростроевец Колька и его друзья. Заглавной в картине стала песня "А я иду, шагаю по Москве". Существует несколько версий истории создания текста Геннадием Шпаликовым, одна из которых принадлежит режиссеру. Он рассказывал, что устанавливал на крыше ресторана "София" аппаратуру вместе с оператором Владимиром Юсовым, а Геннадий Шпаликов стоял внизу на улице и кричал Данелии слова песни, придумывая их на ходу. Музыку написал Андрей Петров. Его задачей было сделать мелодию, своим темпом отражающую ритм прогулочного шага.

"Земля Санникова" (1973) - 20%. "31 июня" (1978) - 15%. "Белое солнце пустыни" (1969) - 13%. "Верные друзья" (1954) - 11%. "Я шагаю по Москве" (1963) - 10%. "Ах, водевиль, водевиль" (1980) - 9%. "Формула любви" (1984) - 7%. "Гусарская баллада" (1962) - 6%. "Мы из джаза" (1983) - 5%. "Девушка с гитарой" (1958) - 4%.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Было опрошено 4049 человек.