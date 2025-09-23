Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред зимой выйдет в РФ

Психологический триллер "Горничная" выходит в России на большие экраны этой зимой. В главных ролях - Сидни Суини из "Эйфории" (18+), Аманда Сайфред, известная по дилогии Мамма MIA! и "Дрянным девчонкам", а также Брэндон Скленар и Микеле Морроне.

По сюжету молодая женщина Милли оказывается в непростых обстоятельствах. Мечтая начать жизнь с чистого листа, она с радостью хватается за предложение работать в роскошном особняке у состоятельной пары - Нины и Эндрю Винчестер.

Вскоре горничная понимает, что за закрытыми дверьми и странными правилами скрывается нечто зловещее. Секреты семьи Винчестер теперь кажутся ей намного опаснее, чем ее собственные. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени.

Сценарий к фильму написала Ребекка Сонненшайн. Режиссер - Пол Фигг. "Горничная" - киноадаптация одноименного романа Фриды Макфадден, опубликованного в 2022 году.