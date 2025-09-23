«Разрушитель миров» с Миллой Йовович и Люком Эвансом выйдет в РФ 30 октября

Фантастический боевик "Разрушитель миров" выйдет в России в кино 30 октября 2025 года. В главных ролях - Милла Йовович и Люк Эванс.

"Разрушитель миров" погружает в самое сердце апокалипсиса. По сюжету в наш мир проникли существа из другого измерения. Это произошло из-за разрыва реальности, поэтому отец вынужден прятать дочь на удаленном острове, готовя ее к будущим сражениям. Однако вскоре они понимают, что безопасных мест на Земле больше не существует.

"Разрушитель миров" - картина от режиссера Брэда Андерсона ("Машинист", "Обитель проклятых").

Также в ролях: Медоу Уильямс, Мила Харрис, Билли Булле, Чарис Агбонлахор, Стивен Кэлверт, Кевин Глинн, Крис Финлейсон, Лора Дональдсон.