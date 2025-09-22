Изменился топ самых кассовых фильмов ужасов

«Заклятие 4: Последний обряд» стало самым кассовым фильмом ужасов 2025 года
По итогам третьего уикенда сборы фильма «Заклятие 4: Последний обряд» достигли отметки в $ 400 млн. Лента продолжает собирать кассу во многих странах мира при относительно скромных отзывах от критиков и зрителей.
Сейчас культовой хоррор-серии занимает уверенное первое место в списке самых кассовых фильмов ужасов 2025 года. Новинка уже обошла хитовых «Грешников» Райана Куглера и недавний «Пункт назначения».
Самые кассовые фильмы ужасов 2025 года
- «Заклятие 4: Последний обряд» — $ 400 млн;
- «Грешники» — $ 366 млн;
- «Пункт назначения: Узы крови» — $ 313 млн;
- «Орудия» — $ 263 млн;
- «28 лет спустя» — $ 151 млн.
Аналитики предрекают новому «Заклятию» финальные сборы в районе $ 550 млн. В таком случае хоррор обойдёт актуальные фильмы Marvel и войдёт в десятку самых кассовых фильмов года.