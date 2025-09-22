Вышел финальный трейлер фильма «После охоты»

Amazon опубликовала финальный трейлер предстоящего фильма «После охоты». Его премьера в кино состоится уже 17 октября.

© Чемпионат.com

Сюжет картины повествует о профессоре колледжа, коллегу которой обвинили в сексуальных домогательствах. Она решает разобраться в происходящем и защитить друга. Со временем героиня начинает открывать мрачные тайны своего прошлого.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/216c99266d142d8bdeaf7f1392179c63"/>

Главные роли в ленте сыграли Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Джулия Робертс («Красотка») и Хлоя Севиньи («Парни не плачут»). Режиссёром «После охоты» выступил Лука Гуаданьино — автор знаменитого фильма «Претенденты».