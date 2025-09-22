Каким будет фильм «Черный телефон 2»

Осенью 2025 года в прокат выйдет продолжение ужастика «Черный телефон» — экранизации одноименного рассказа Джо Хилла, сына американского писателя Стивена Кинга. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Черный телефон 2»: точная дата премьеры, сюжет, актеры, трейлер и интересные факты.

«Черный телефон 2»: главное

Оригинальное название: Black Phone 2.

Год производства: 2025.

Страна: США.

Жанр: ужасы.

Режисер: Скотт Дерриксон.

Сценаристы: С. Роберт Каргилл, Скотт Дерриксон, Джо Хилл.

Продюсеры: Джейсон Блум, С. Роберт Каргилл, Скотт Дерриксон.

Оператор: Пер М. Экберг.

Продолжительность: 2 часа.

Более 46 тысяч пользователей IMDb ждут премьеры второй части фильма. На «Кинопоиске» в «Буду смотреть» его добавили 6,8 тысячи человек.

Дата выхода

Изначально планировалось, что «Черный телефон 2» выйдет в прокат 27 июня 2025 года. Однако в мае 2024-го, после того как студия Universal Pictures обновила график премьер на будущий год, стало известно, что релиз фильма отложили почти на четыре месяца. Причину такого решения студия не объяснила.

17 октября 2025 года выйдет фильм «Черный телефон 2».

В этот день картину покажут в США, Бразилии, Индии, Норвегии и еще нескольких странах. При этом жители Франции и Филиппин увидят его 15 октября. А в Германии, Дании, Италии, Греции, Мексике и ряде других стран премьера состоится на день позже, 16 октября. Позже всего новый ужастик увидят в Испании — там премьера запланирована на 24 октября.

Пока неизвестно, покажут ли картину в российских кинотеатрах. Однако фильм можно будет посмотреть онлайн вскоре после премьеры — как и другие новинки, он появится в сети с русской озвучкой и субтитрами.

Трейлер

Первый трейлер «Черный телефон 2» получил в начале июня 2025 года.

А в сентябре вышел второй, расширенный трейлер ужастика.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/5ba6bdd0373db9ad9c066c7f8cee7cb2"/>

Сюжет

«Черный телефон 2» — прямое продолжение первой части, снятой на основе одноименного рассказа американского писателя Джо Хилла. Сын «Короля ужасов» Стивена Кинга выпустил ее еще в начале нулевых годов.

«Черный телефон» (2021)

В 1978 году на севере Колорадо объявился жестокий маньяк по кличке Граббер или Гейлсбургский похититель, который охотится на детей. Он похищает своих жертв, выдавая себя за аниматора. Пять детей пропали без вести, а следующей добычей преступника стал тринадцатилетний Финни Блейк — тихий и смышленый подросток. У Финни есть младшая сестра Гвен. Их мать умерла, причем незадолго до этого у нее начались видения — ее сводил с ума пробудившийся дар ясновидения. После ее кончины отец Финни и Гвен спился и не раз срывался на детях, в том числе бил их ремнем.

В оригинальном рассказе мать была жива, но они с отцом постоянно ругались прямо при детях. Сестру Финни, к слову, в рассказе звали не Гвен, а Сюзанна.

Похищенный Финни приходит в сознание в глухом подвале. Единственная вещь, которая привлекает его внимание, — старый черный телефон, висящий на стене. Похититель уверяет, что аппарат давно отключен, но вскоре тот неожиданно звонит. Сняв трубку, мальчик в ужасе понимает, что слышит голоса погибших детей, которые рассказывают ему об оставленных ими подсказках — они могут помочь ему выбраться из заточения.

Тем временем Гвен обнаруживает, что унаследовала от матери дар ясновидения — тот самый, который позволяет Финни слышать голоса прошлых жертв Граббера. Сначала ей снится сон о похищении брата, а затем являются призраки пропавших детей. Они начинают давать ей подсказки, которые помогут найти похитителя и спасти Финни из плена.

«Черный телефон 2»

События продолжения разворачиваются спустя четыре года после финала первого фильма. Спасенный из логова Граббера 17-летний Финни все еще пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь в опасности оказывается его 15-летняя сестра Гвен, которая начинает видеть загадочные сны о черном телефоне. Кроме того, ее мучают тревожные видения — о трех мальчиках в зимнем лагере. Чтобы разгадать загадку, она уговаривает Финни вместе с ней поехать в лагерь из снов.

Актеры и роли

К работе над фильмом вернулись актеры первой части:

Итан Хоук («Общество мертвых поэтов», «Перед рассветом», «Гаттака») — Граббер;

Мэйсон Темз («Как приручить дракона», «Ради всего человечества», «Черный телефон») — Финни Блейк;

Джереми Дэвис («Спасти рядового Райана», «Догвилль», «Это очень забавная история») — Терренс Блейк;

Мадлен Макгроу («Тайны Салфер-Спрингс», «Мыслить как преступник», «Митчеллы против машин») — Гвендолин (Гвен) Блейк.

Также в «Черном телефоне 2» снялись Анна Лори («Роковой патруль», «Фальсификация», «Пункт назначения: Узы крови»), Демиан Бичир («Лучшая жизнь», «Нет вестей от Бога», «Омерзительная восьмерка»), Арианна Ривас («Пара для выпускного», «Опасный отряд», «911 служба спасения»), Мигель Касарес Мора («Помоги мне, Тодд», «Черный телефон»), Мэйв Бити («Расследования Мердока», «Герой наших снов», «Все страхи Бо») и Грэм Эбби («Горячая точка», «Копы-новобранцы», «Расследования Мердока»).

Интересные факты

Первая часть фильма получила рейтинг 6,6 на «Кинопоиске» и 6,9 на IMDb. При этом на Rotten Tomatoes картина получила 81 процент свежести от критиков и 88 процентов — от обычных зрителей.

Оригинальный фильм собрал в прокате более 160 миллионов долларов. При этом на его производство потратили всего 16 миллионов.

«Черный телефон» — не первый фильм, снятый по книгам Джо Хилла. Его произведения легли в основу фильма «Рога» с Дэниелом Рэдклиффом и сериала «Лок и ключ» для Netflix.

На создание рассказа писателя натолкнуло детское воспоминание. Он вырос в старом викторианском доме с мрачным подвалом-лабиринтом. Среди паутины и груды забытых вещей там стоял пыльный, давно отключенный телефон. Это образ казался ребенку очень жутким.

Скотт Дерриксон хотел экранизировать «Черный телефон» еще в 2007 году — сразу после того, как прочел рассказ.

Действие фильма происходит в Северном Денвере (штат Колорадо), в конце 1970-х годов, что отражает детство режиссера.



«Там было много насилия — родители всех пороли, драки случались по дороге в школу, по дороге домой из школы, в самой школе. Родители наказывали детей гораздо строже, так что это было очень жестокое и пугающее место для взросления во многих смыслах. И я постарался реалистично передать эту атмосферу в фильме», — рассказал Скотт Дерриксон.

Именно Дерриксон решил, что Грабберу, роль которого исполнил Итан Хоук, нужна пугающая маска, как у многих других киношных маньяков и психопатов. Он уточнил, что вдохновлялся фильмом «Человек, который смеется».