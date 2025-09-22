Что известно о фильме «Нескромные»

Летом 2025 года в мировой прокат вышел фильм «Нескромные». Одну из главных ролей в картине исполнила Дакота Джонсон — звезда нашумевшего ромкома «Материалистка». «Нескромных» же, наоборот, называют «неромантической комедией» — это забавная история о двух парах, которые решают попробовать формат открытых отношений. «Лента.ру» рассказывает о сюжете, касте и создателях фильма и объясняет, покажут ли «Нескромных» в России.

Главное о фильме

Страна: США.

Оригинальное название: Splitsville.

Жанр: комедия.

Режиссер: Майкл Анджело Ковино.

Сценаристы: Майкл Анджело Ковино и Кайл Марвин.

Когда выйдет: осень 2025 года.

Покажут ли в России: неизвестно.

Длительность: 1 час 40 минут.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.9 и 6.9.

В главных ролях: Дакота Джонсон, Адриа Архона, Кайл Марвин, Майкл Анджело Ковино.

Дата выхода

Премьерный показ фильма «Нескромные» состоялся 19 мая 2025 года на 78-м Каннском кинофестивале. В течение следующих месяцев картину также представляли и на других кинофестивалях — в Чехии, Австрии, Новой Зеландии и Австралии. В начале июня стало известно, что «Нескромных» официально покажут в России. Права на дистрибуцию фильма приобрела отечественная компания Arna Media — именно она привезла в российские кинотеатры оскароносную «Анору».

Фильм «Нескромные» должен был выйти в российский прокат 25 сентября 2025 года, однако 17 сентября президент Arna Media Надежда Мотина сообщила, что картине все еще не выдали прокатное удостоверение.

«Думаю, речь идет об отказе. Причин мы не понимаем», — заявила она.

Скорее всего, у фильма «Нескромные» не будет официальной премьеры в России.

Ранее Надежда Мотина называла картину Майкла Анджело Ковино яркой и остроумной комедией и рассказывала, что считает «Нескромных» лучшим фильмов этих Канн.

Возможно, картина все же доберется до отечественных кинотеатров с помощью так называемого параллельного проката, однако пока об этом нет никакой информации.

Американский прокат фильма стартовал в августе 2025-го — в кинотеатрах США фильм можно было посмотреть уже 22-го числа. Помимо этого, картину увидели зрители из Аргентины, Бразилии, Венгрии и Мексики.

Трейлер

Студия Neon презентовала дебютный трейлер фильма «Нескромные» 23 июня 2025 года. За два с половиной месяца с момента выхода ролик посмотрели более пяти миллионов раз. Русскоязычный трейлер комедии появился на YouTube-канале «Атмосфера кино» 5 августа.

19 августа портал IMDb поделился эксклюзивным фрагментом из фильма.

Сюжет

Сюжет «Нескромных» вращается вокруг двух семейных пар. Эшли (Адриа Архона) устала от своего мужа Конора (Кайл Марвин) и предлагает ему развестись. Конор не готов терять супругу. Он обращается за советом к своим друзьям Джули (Дакота Джонсон) и Полу (Майкл Анджело Ковино), отношения которых со стороны выглядят просто идеальными. Оказывается, что секрет успеха пары — открытый брак (то есть брак, в котором супруги могут свободно ходить на свидания и спать с другими людьми).

Воодушевившись историей Пола и Джули, Конор и Эшли решают тоже открыть отношения. В итоге ситуация полностью выходит из под контроля: Эшли с головой уходит в сексуальные эксперименты, Конор влюбляется в Джули, а Пол мечтает только об одном — закрыть отношения и вернуть все, как было.

Создатели и производство

Первые новости о фильме «Нескромные» появились в августе 2024 года. Тогда стало известно, что за разработку проекта отвечают студии Neon («Треугольник печали», «Жизнь Чака») и Topic Studios («Не оставляй следов», «Люс»). В 2023 году вышел первый совместный проект этих компаний — мрачный фантастический триллер «Бескрайний бассейн».

Режиссером «Нескромных» стал Майкл Анджело Ковино, снявший комедийный бадди-муви «Восхождение».

Сценарий Ковино написал вместе со своим коллегой и близким другом Кайлом Марвином. Марвин выступал соавтором «Восхождения» и исполнил одну из двух главных ролей в этом фильме (вторая главная роль была у самого Ковино). В «Нескромных» история повторилась — сценаристы фильма вновь стали его ведущими актерами.

Фильм «Восхождение», кстати, тоже исследовал тему взаимоотношений — правда, не между парами, а между лучшими друзьями. По сюжету два лучших друга отправились в велопутешествие по горам. Отношения героев дали трещину, когда один из них признался, что когда-то давно спал с невестой друга.

Оператором фильма стал Адам Ньюпорт-Берра. Среди его проектов — хитовые сериалы «Киностудия», «Медведь» и «Эйфория». В число продюсеров «Нескромных» вошли Джефф Дойчман («Преступления будущего»), Ро Доннелли («Папуля»), Райан Хеллер («Мавританец»), а также ведущие актрисы проекта — Дакота Джонсон и Адриа Архона.

Съемочный процесс стартовал в начале сентября 2024-го и завершился два месяца спустя.

Актеры и роли

В августе 2024 года стало известно, что Майкл Анджело Ковино не только снимет фильм «Нескромные» но и сыграет в нем одну из ведущих ролей. Коллегами Ковино стали Кайл Марвин (он писал сценарий «Нескромных» вместе с Ковино), Дакота Джонсон и Адриа Архона.

Полный актерский состав проекта раскрыли в ноябре 2024-го.

Какие актеры сыграли в фильме «Нескромные»

Дакота Джонсон («Мадам Паутина») — Джулия;

Адриа Архона («Благие знамения») — Эшли;

Кайл Марвин («Не сработало») — Конор;

Майкл Анджело Ковино («Новости со всех концов света») — Пол;

Саймон Уэбстер («Расследования Мердока») — Рус;

Чарльз Гиллеспи («Джули и призраки») — Джексон;

Дэвид Кастанеда («Балерина») — Феде;

О. Т. Фагбенли («Доктор Кто») — Брент;

Нахема Риччи («Билет в один конец») — Антонета;

Тайрон Бенскин («300 спартанцев») — доктор Отт;

Николас Браун («Хорошо быть тихоней») — менталист Мэтт.

Помимо этого, в касте картины заявлены Летишиа Брукс («С большой буквы»), Тайлер Холл («Морис Ришар»), Эмили О’Коннор («Реальные пацаны») и другие.

Кстати, летом 2025-го в российских кинотеатрах показывали еще одну необычную романтическую комедию с участием Дакоты Джонсон. Актриса сыграла сотрудницу брачного агентства по имени Люси в фильме Селин Сон «Материалистка». На протяжении картины героиня Джонсон металась между двумя мужчинами: успешным и обаятельным бизнесменом Гарри (Педро Паскаль) и своей первой любовью — бедным актером Джоном (Крис Эванс).