В Москве представили фильм «Август»

Вчера столичный кинотеатр "Каро 11 Октябрь" преобразился в лесную чащу по случаю премьеры триллера "Август". Картина, снятая при поддержке Первого канала и Фонда кино, выходит в прокат 25 сентября. Фильм снят по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины". Первым зрителям фильм представили продюсеры Константин Эрнст, Анатолий Максимов, режиссеры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, актеры Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Александр Устюгов, Лика Нифонтова, Денис Нурулин, Ефим Петрунин, Вера Шпак и другие члены съемочной группы.

© Российская Газета

Сергей Безруков, исполнитель роли капитана Павла Алехина, сказал со сцены следующее:

"Это кино про людей. И это остросюжетное кино, здесь есть все. Но обратите внимание на актерскую работу, она великолепна. И Роман Мадянов снова с нами. Спасибо, Роман, дорогой, царствие небесное. Ты настоящий генерал Егоров".

Никита Кологривый, исполнитель роли старшего лейтенанта Евгения Таманцева, добавил:

"Спасибо создателям, что поверили в нас, в молодых артистов. Мы очень старались, надеюсь, зрители это увидят. Спасибо всем, что пришли поддержать наше кино... Уверен, что оно вам понравится".

Генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст подчеркнул, что "фильм "Август" - не красочные иллюстрации к знаковому роману Владимира Богомолова.

"Это версия и видение книги именно из сегодняшнего дня. Поэтому наша кинокартина, безусловно, про тех людей, которые были в августе 44-го, но она и про тех людей, которые живут сейчас - в сентябре 2025-го".

Гостями премьеры стали: министр культуры РФ Ольга Любимова, Леонид Ярмольник, Алексей Земский, Владимир Познер, Леонид Якубович, Лариса Долина, Ангелина Стречина, Денис Майданов, Ирина Пегова, Алексей Учитель, Алексей Герман-младший, Ярослав Дронов - SHAMAN и Екатерина Мизулина, Сергей Комаров, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, Константин Плотников и другие.