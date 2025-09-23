Джеймс Ганн завершил сценарий продолжения фильма «Супермен»

Режиссёр Джеймс Ганн опубликовал в соцсетях фотографию готового сценария продолжения «Супермена». Судя по всему, постановщик закончил писать сюжет и сдал его Warner Bros.

Любопытно, что на титульном листе сценария можно увидеть анатомическую картинку человека по шею. Режиссёр может намекать, что злодеем в ленте выступит могущественный Брейниак, один из заклятых врагов Супермена.

Это отлично сходится и с синопсисом, который гласит, что Кларку Кенту и Лексу Лютору, вопреки их отношению друг к другу, предстоит объединиться против большой угрозы. Ей как раз может стать Брейниак.

Фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года.