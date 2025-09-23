Лунгин опроверг данные о съемках фильма о Лермонтове

Режиссер, народный артист РФ Павел Лунгин опроверг данные о том, что он занимается созданием фильма о поэте Михаиле Лермонтове. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что режиссер планировал начать в конце года съемки картины, посвященной последним четырем годам жизни литератора. В фильме в жанре психологического триллера могли сняться Алиса Фрейндлих, Максим Матвеев, Александр Петров.

Как отметил Лунгин, он не знает, будет ли заниматься этим проектом. Сейчас режиссер ищет финансирование.

«Нет никаких съемок - это можно смело опровергнуть», - указал кинематографист.

Между тем стало известно, что в октябре в российский прокат выйдет фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» о последних моментах жизни поэта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».