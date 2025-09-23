Вышел трейлер мультфильма Константина Бронзита «На выброс»

Опубликован трейлер анимационного роуд-муви "На выброс", совместного проекта компаний "Студия Метрафильмс" и канадской Lakeside Animation Studio.

"На выброс" - трогательная и ироничная история, созданная режиссером Константином Бронзитом. Она рассказывает о путешествии вещей, которые оказались ненужными. Фильм даст свежий взгляд на тему потребления и бережного отношения к миру вокруг, а также покажет, что выброшенное может иметь шанс на вторую жизнь.

По сюжету Мак, элегантный галстук, оказывается выброшенным на помойку, где встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе герои отправляются в полное неожиданностей путешествие, чтобы вернуть прежнюю жизнь или найти рай, где сбудутся все их желания.

Познакомимся поближе с главными героями мультфильма. Галстук Мак - пижон, представитель высшего общества, всю жизнь провисел в шкафу среди таких же дорогих брендовых вещей. Попав на помойку, он понимает, что помимо материальных ценностей в жизни есть и другие.

Ваза Лили еще недавно "работала натурщицей" в Академии художеств, украшая натюрморты, но теперь, треснутая и надколотая, она оказалась на помойке. Ее мечта - вернуться в рисовальные классы.

Катушка Кати - девочка лет 8-9. Ее короткая жизнь протекла среди красивых тканей и рукодельных принадлежностей, но нитки на ней быстро кончились, а остатки спутались в узелок, поэтому ее выбросили. Как ребенок, она капризна и любопытна.

Ботинок Бут - типичный представитель рабочего класса. Высокомерие Мака его раздражает, он не может это не комментировать, Бут всегда прямолинеен и говорит исключительно правду. Когда-то он служил работяге на заводе, но вскоре износился, а его родного брата съела крыса.

Жвачка Чуи - настоящий паразит и бездельник, прицепившийся к подошве Бута, чтобы путешествовать за чужой счет. Для него нет авторитетов, ко всем относится пренебрежительно, даже к самому Буту, без которого Чуи не смог бы сделать ни шага.

Телефон Лестар - добрый дедушка, интеллигентный, вежливый, любящий цитировать разных поэтов. Его настоящее имя Телестар, но со временем две буквы отвалились.

Баллончик Бриз искренне уверен, что должен находиться на полке с дорогим парфюмом, однако всю жизнь провел в сортире. Хотя, наверное, где-то в глубине души он знает правду о себе. В этом его внутренняя травма и претензия к окружающему миру.

В качестве актеров дубляжа задействованы Андрей Лёвин ("Петя и волк"), Андрей Зайцев, Юлия Рудина ("Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"), Антон Виноградов, Михаил Хрусталёв ("Три Кота"), Георгий Штиль, Агата Лёвина и другие.

Композиторы проекта - Марина Ланда и Сергей Васильев, подарившие зрителям песни из анимационного сериала "Смешарики".

Мультфильм "На выброс" выйдет в широкий прокат 20 ноября 2025 года.