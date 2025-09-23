Опубликован трейлер фильма "Алиса в Стране Чудес" с Анной Пересильд

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал новые трейлер и постер семейной сказки "Алиса в Стране Чудес" со звездой "Слова пацана" (18+) Анной Пересильд.

Картина станет адаптацией легендарной радиопьесы на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

Лента собрала звездный актерский состав: Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и другие.

Режиссер - Юрий Хмельницкий, известный по третьему "Льду".

Киносказка выйдет в кинотеатрах уже 23 октября.