Боевик «Нормал» с Бобом Оденкерком в главной роли выйдет в 2026 году

По данным Deadline, боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком в главной роли получил год выхода. Согласно данным премьера фильма состоится в 2026 году, точную дату пока не называют.

В центре истории скромный шериф с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Он выезжает на место ограбления банка и, сам того не подозревая, раскрывает нечто гораздо более серьёзное.

«Нормал» — боевик Бена Уитли по сценарию соавтора «Джона Уика» Дерека Колстада. с Оденкёрком также сыграли Генри Уинклер и Лена Хиди.