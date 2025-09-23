Стартовали съемки третьего сезона сериала «Фишер» с Юлией Снигирь

Стартовали съемки третьего сезона успешного сериала о страшных маньяках "Фишер" (18+). Он получит название "После Фишера. Инквизитор".

Уже есть синопсис: в алтайском городке рядом с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Становится ясно, что за убийством стоит знаменитый барнаульский маньяк. За расследование берутся опер Белова и следователь Терехов. Все ниточки ведут к странной "девушке-Маугли", выросшей в лесу.

Главные роли в сезоне исполнят Юлия Снигирь и Полина Гухман, остальной каст пока не озвучивается.

Даты премьеры пока нет. Первый сезон вышел в 2023 году, второй - в мае текущего.

У проекта уже заявлен и четвертый сезон.