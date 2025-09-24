Рецензия на фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

Невероятные два с половиной часа.

«Истребитель демонов», он же «Клинок, рассекающий демонов», — не просто аниме. Это культурный феномен по всему миру. Тираж манги превысил 220 млн копий, в Японии в честь произведения курсировал целый тематический поезд, полнометражки раз за разом бьют рекорды проката.

С 2021-го самым кассовым полнометражным аниме считался «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный». Теперь же рекорд побило продолжение — «Бесконечная крепость». И вполне заслуженно: только ради этой феерии длиной в 2,5 часа за приключениями Танджиро стоило следить.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: главное об аниме

Название: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (Demon Slayer: Infinity Castle).

Режиссёр: Харуо Сотодзаки, Хикару Кондо.

Актёры: Нацуки Ханаэ, Акари Кито, Ёсицугу Мацуока и другие.

Дата выхода в России: 18 сентября 2025 года.

Жанр: аниме, фэнтези, боевик.

Страна: Япония.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: где смотреть?

В Японии аниме вышло 16 июля. В России официальные показы стартовали 18 сентября. Цифровой релиз намечен на январь 2026-го.

Ради такого эпика аниме стоило смотреть

Экранизация «Истребителя демонов» развивалась так: один сезон аниме, полнометражка «Поезд Бесконечный» и ещё три сезона. Завершится сага трилогией фильмов, и «Бесконечная крепость» — первый из них.

Всё аниме, на мой взгляд, вышло неровным и слишком часто заваливало филлерами. Взять четвёртый сезон, который можно описать тремя словами:

«Герои готовятся к битве».

Истребители отрабатывали удары, закаляли волю, качались, сидели в ледяной воде и болтали по душам. Нюанс в том, что сама битва начиналась в финале и обрывалась на полуслове. Вот зритель и задавался вопросом:

«Может, стоило не тратить время и посмотреть быстрый пересказ?».

Однако «Бесконечный замок» даёт убедительный ответ: ожидание того стоило. Это та самая кульминация, где нет ни единой лишней секунды. Только экшен, самые опасные злодеи и подведение итогов тех самых тренировок из четвёртого сезона. Оказалось, что ни одно занятие не прошло зря. Что ни один диалог не пропал понапрасну.

«Бесконечный замок» тоже можно описать парой слов, однако они будут несравненно эпичнее. «Герои 2,5 часа стильно дерутся с демонами». Времени на передышку толком нет, в кадре всегда эффектные кульбиты, взрывы всего и вся, победы, что достигаются высокой ценой, и неожиданные поражения, когда демон оказывается слишком силён даже для лучшего из лучших.

Герои завершают одну битву и тут же вступают в новую. При этом от обилия экшена не устаёшь: как водится у студии Ufotable, бои напряжённые и креативные, а итог всегда туманен. Нет никаких гарантий, что ваш любимец выживет. Как и нет гарантий, что привычный способ убийства сработает конкретно сейчас. Порой единственный путь к победе — убедить злодея, что ему пора сгинуть.

Полнометражка притормаживает всего раз — и даже это делает умело. Потому что центральным злодеем сделали Аказу, того самого демона из финала «Поезда». Сначала сражение с ним прерывается на многозначительный диалог с Танджиро.

Аказу:

«Я ненавижу всего один тип людей — слабаков. Избавляться от слабых — закон природы».

Танджиро:

«Будь это так, ты бы здесь не стоял. Каждый приходит в мир слабым и получает заботу от тех, кто сильнее. Так было и с тобой. Слабый со временем становится сильным и помогает тем, кто нуждается в заботе. Вот закон природы».

На эмоциях от драйвовых заруб можно возмутиться: «Зачем экшен сменили философией? Непонятно». А потом как понимаешь. Всё же демоны в «Истребителе» — не просто воплощение зла. В прошлом это люди, которые пережили немало кошмаров. Как раз кошмару Акадзу и посвящён флешбэк, объясняющий фразу о слабости. После него демон становится многограннее, ему хочется переживать, о его судьбе искренне горюешь. Поэтому баталия становится ещё эмоциональнее, а развязка — трагичнее.

Такого злодея и заслужили фанаты аниме. А ведь впереди ещё много негодяев. Интересно, какую драму заготовили для них?

Похвалы заслуживает и тот самый замок, основная локация финальной трилогии. Она до невозможности эффектна и сюрреалистична: у неё нет начала и конца, чёткого пола и потолка. На каждом углу – ловушки, легионы обычных демонов и особенно опасных.

Как искать главного врага, если на изучение крепости уйдут годы? Как побеждать, если силы неравны? Как уверенно бежать вперёд, если пол в любой момент может обернуться пропастью? Так сама местность становится ещё одной угрозой. Чертовски завораживающей угрозой.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: стоит ли смотреть?

Да! «Бесконечную крепость» стоит посоветовать любому фанату аниме. Полнометражка наконец собирает всех героев и злодеев в одном месте и запускает эпическую развязку. 2,5 часа хронометража буквально состоят из изобретательных баталий, грандиозных побед и трагических поражений. Если цените «Истребителя демонов» за экшен, будьте уверены: каждая минута обернётся восторгом.

Оценка «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — 8,5 из 10

Понравилось

Замечательный визуал.

Почти всё аниме состоит из экшена.

Трогательная арка Акадзу.

