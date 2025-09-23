Вышел тизер седьмой части «Невероятных приключений ДжоДжо»

Кинокомпания Warner Bros. представила тизер седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». У проекта пока нет официальный даты выхода, её раскроют позже.

© Чемпионат.com

Будущее аниме выступит перезапуском, события которого развернутся в конце XIX века. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Производством экранизации занимается студия David Production, выпустившая предыдущие части «Невероятных приключений ДжоДжо».

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime. Права на видео принадлежат Warner Bros.