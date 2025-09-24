Что известно о сериале «Няня Оксана»

В сентябре 2025 года в эфире телеканала «Пятница!» выйдет новый комедийный сериал «Няня Оксана». Это проект, вдохновленный культовым ситкомом из нулевых «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк. На этот раз роль бойкой провинциалки, попавшей на работу в дом богача, исполнит юмористка Олеся Иванченко. Ее экранным напарником станет звезда «Кухни» и «Последнего богатыря» Виктор Хориняк. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета, каст и дату выхода «Няни Оксаны».

Главное о сериале

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер: Евгения Абдель-Фаттах.

Сценаристы: Артем Гончаров и Сергей Кинстлер.

Сколько серий: 20.

Длительность одной серии: 25 минут.

Когда выйдет: сентябрь 2025 года.

Где смотреть: телеканал «Пятница!», стриминговый сервис PREMIER.

Дата выхода

Первые новости о комедии «Няня Оксана» появились в июне 2025 года. В середине августа проект обзавелся первым трейлером. Тогда же стало известно, что премьера шоу состоится уже в следующем месяце. Точную дату выхода сериала раскрыли 13 сентября.

Премьера сериала «Няня Оксана» состоится 29 сентября 2025 года в 21:00 по московскому времени.

В этот день зрители увидят сразу шесть серий проекта, посмотреть их можно будет на канале «Пятница!». Пока неизвестно, когда в эфир «Пятницы!» выйдут остальные серии — если верить телепрограмме, это произойдет как минимум через неделю после релиза первых шести эпизодов. Всего в первом сезоне «Няни Оксаны» будет 20 серий.

После ТВ-премьеры шоу выйдет и на площадке онлайн-кинотеатра PREMIER. По данным «Кинопоиска», выхода «Няни Оксаны» ждут более 10 тысяч пользователей.

Сюжет

Сериал расскажет историю простой девушки по имени Оксана (Олеся Иванченко). Она приезжает в Москву из Краснодарского края, чтобы сделать сюрприз жениху, но оказывается, что ее возлюбленный уже давно женат на другой.

Упрямая Оксана не планирует уезжать из столицы и собирается начать здесь новую жизнь. Судьба (и работа курьером) приводят девушку в частный дом Ивана Самсонова (Виктор Хориняк) — успешного ресторатора, который в одиночку воспитывающего двух дочерей и сына. Когда младшие Самсоновы выводят из себя очередную няню, Оксана предлагает ее заменить: у нее пять младших братьев и сестер, так что завоевать доверие детей она сумеет.

Таким образом, новыми подопечными Оксаны становятся влюбленная 17-летняя Аня (Маша Кошкина), наглый 12-летний пранкер Фил (Елисей Гончаров) и 8-летняя заучка Василиса (Дарина Козлова).

Создатели «Няни Оксаны» подчеркивают, что их проект — не ремейк, а полностью оригинальный сериал, вдохновленный «Моей прекрасной няней».

Ситком «Моя прекрасная няня» выходил на канале СТС с 2004 по 2009 годы. Шоу рассказывало об энергичной девушке по имени Виктория Прутковская (Анастасия Заворотнюк). По счастливой случайности Вика устроилась няней в дом продюсера Максима Шаталина (Сергей Жигунов) и в своей экспрессивной манере помогала ему следить за тремя детьми. История, растянувшаяся на семь сезонов (173 серии), закончилась хэппи-эндом — Вика и Максим поженились.

Создатели

О проекте, вдохновленном ситкомом «Моя прекрасная няня», заговорили летом 2025 года. Тогда стало известно, что компания Norm Production работает над сериалом «Няня Оксана». Среди проектов кинокомпании много громких юмористических шоу: «Жуки», «Гусар» с Гариком Харламовым, продолжения и спин-оффы хитового «Универа» («Универ. 15 лет спустя», «Универ. Молодые», «СашаТаня»).

Режиссером «Няни Оксаны» стала Евгения Абдель-Фаттах — это ее дебютный проект.

Ранее Абдель-Фаттах работала оператором: она снимала третий сезон «ИП Пироговой», драму «Молоко» и одну из новелл в восьмых «Елках». За операторскую работу в «Няне Оксане» отвечал Александр Оковицкий («Время женщин»).

Сценарий «Няни» создали Артем Гончаров и Сергей Кинстлер — они писали для «Девушек с Макаровым», «Гусара», «СашиТани» и даже шоу «Наша Russia». Композитором проекта выступила Карина Мингалеева («Новеллы России»), а в число генеральных продюсеров сериала вошли Вячеслав Дусмухаметов («Холоп»), Николай Картозия («Мылодрама»), Сергей Евдокимов («На ножах») и Давид Кочаров («Подслушано в Рыбинске»).

Актеры и роли

Роль няни Оксаны стала актерским дебютом для юмористки Олеси Иванченко.

Чем известна Олеся Иванченко

Популярность Иванченко принесло развлекательное шоу «Натальная карта», стартовавшее в 2023 году. Гостями передачи становятся отечественные селебрити: комики, юмористы, актеры и музыканты.

В рамках шоу Иванченко составляет и детально разбирает натальную карту гостя. Это астрологическая схема, по которой, как верят любители эзотерики, можно узнать о талантах, характере, предрасположенности и даже судьбе каждого человека.

Соведущий Олеси, комик Дмитрий Журавлев, отвечает за скептическую сторону проекта и ставит под сомнение все слова и прогнозы Иванченко.

Иванченко рассказала, что няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк долгое время была ее любимым персонажем. Ведущая «Натальной карты» отметила, что очень уважает Заворотнюк и не планирует стать ее «заменой».

«Анастасия — одна из моих любимейших артисток, которая подарила нам любимую няню Вику страны, и я даже не претендую на такой статус», — Олеся Иванченко, юмористка, играет главную роль в сериале «Няня Оксана».

Какие актеры сыграли в сериале «Няня Оксана»:

Олеся Иванченко (дебют) — Оксана, новая няня в доме Самсонова;

Виктор Хориняк («Последний богатырь») — Виктор Самсонов, обеспеченный ресторатор, вдовец, отец трех детей;

Дарья Пицик («Дылды») — Света, подруга Оксаны, живущая в Москве. Знает все о самых обеспеченных и холостых мужчинах столицы;

Александр Мартынов («Универ: 10 лет спустя») — Артемий, управляющий, который скептически относится к новой няне;

Маша Кошкина («Поехавшая») — Аня, старшая дочь Виктора, семнадцатилетняя школьница;

Елисей Гончаров («Территория») — Фил, средний сын Виктора, двенадцатилетний фанат розыгрышей и TikTok;

Дарина Козлова (дебют) — Василиса, младшая дочь Виктора, восьмилетняя девочка-вундеркинд;

Веневьева Новицкая («Три плюс три») — репетитор.

Помимо этого, в касте проекта заявлены Ростислав Бершауэр («Тренер»), Владимир Ревякин («Дама с собачкой»), Ольга Саврасова («Руки Вверх!») и другие.