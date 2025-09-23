Появился второй трейлер мюзикла «Алиса в стране чудес» с песнями Высоцкого

Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр Kion и телеканал «ТНТ» представили второй большой трейлер фильма «Алиса в стране чудес». Премьера мюзикла по мотивам знаменитой сказки состоится уже 23 октября в кинотеатрах России.

Будущий мюзикл расскажет историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну Чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути. Музыкальной основой картины станут песни из одноимённого дискоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.

Режиссёром проекта выступит Юрий Хмельницкий («Лёд 3»). Главные роли в мюзикле сыграли Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры.