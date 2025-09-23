Названы самые сильные участники кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Китайское и казахское кино могло бы заинтересовать российского зрителя, а при определенных обстоятельствах претендовало бы и на «Оскар», сказал НСН Александр Шпагин.

В Казахстане, Китае, Турции и Сербии сегодня снимают хорошее кино, однако не все подобные зарубежные фильмы могли бы претендовать на «Оскар» или заинтересовать российского зрителя, заявил в разговоре с НСН кинокритик Александр Шпагин.

Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка» впервые вручат в Москве 24 ноября в Мастерской "12" Никиты Михалкова, сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры. Лучший фильм получит сумму, эквивалентную миллиону долларов, а каждая следующая номинация – эквивалентную 250 тысяч долларов.

В 2025 году в премии представлен 31 фильм из 16 стран. Среди них Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, ЮАР. Шпагин отметил, что в некоторых из этих стран сформировался сильный кинематограф.

«В Казахстане хороший кинематограф, особенно коммерческий. Там много достойных комедий, тонких, умных и парадоксальных. Киргизия в плане кино старается, но сильно отдыхает в сравнении с Казахстаном. В Китае тоже хороший кинематограф, там всегда артхаус соединяется с коммерческим началом. Китайские режиссеры умеют снимать фильмы зрительские, но фестивальные. Они специалисты по мейнстриму, но он нам мало понятен, несколько скучноват. Однако снято все всегда очень выразительно, режиссеры в Китае хорошие. Они гуляют по миру, получают призы. В Сербии тоже умеют снимать хорошее кино. Там социальные проблемы, социальная тревога, драматизм. В Турции крепкий мейнстримовский кинематограф. Сейчас они смотрят в сторону коммерции», - заметил он.

Однако, как подчеркнул собеседник НСН, далеко не в каждой стране, представившей фильмы для участия в премии, кино достаточно выразительно.

«В Таджикистане снимают мало, довольно вяло, но очень стараются сделать что-то фестивальное. Кажется, коммерческого кино у них вообще нет. В Туркменистане когда-то кино запретили за ненадобностью, и так хорошо живут. Прежде там никакого кинематографа не было. В Узбекистане снимают много, до 200 фильмов в год. В основном это попса на узбекские темы. Кино достаточно малобюджетное, но оно их полностью устраивает. Нам смотреть такое тяжело, своего подобного гламурного добра хватает, а тут еще кино на узбекские темы. Как ни странно, попадаются и приличные, во всяком случае смешные картины. В Белоруссии, Вьетнаме, Кубе, Пакистане и Сенегале кинематограф скорее слабый. Про кино Венесуэлы, Индонезии, ЮАР я мало что слышал», - сказал Шпагин.

По его словам, наиболее вероятно широкую российскую аудиторию заинтересует лишь китайское кино, при этом в стране есть и фанаты казахских картин. Особого внимания также заслуживает и один из узбекских режиссеров.

«Зульфикар Мусаков всегда прекрасно совмещал коммерческое, фестивальное кино и мейнстрим. Он очень остроумен, с прекрасным чувством юмора в фильмах. У Мусакова есть шансы выйти на «Оскар». У китайских фильмов есть этот шанс. Там высокий уровень кинематографии. Кино Казахстана тонкое и забавное, но до «Оскара» не дотягивает. Массовому российскому зрителю тоже могут быть интересны только китайские фильмы. У нас постоянно в прокате идут, хоть и без большого успеха, казахские картины. С казахского кино начался прорыв в коммерческом кино и у нас - с 2022 года. Среди россиян есть фанаты казахского кино. Одна беда – раньше все казахские фильмы были на русском, а сегодня все чаще на казахском», - заявил кинокритик.

