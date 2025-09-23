Мистический хоррор скандального блогера получил новый трейлер

Мистический хоррор "Шелби Оукс. Город-призрак" (18+) - это дебютный полнометражный фильм популярного кинокритика и скандального блогера Криса Стакмана. В России фильм выходит в широкий прокат 30 октября.

© Российская Газета

12 лет назад Райли Бреннан вместе с друзьями отправилась в город-призрак Шелби Оукс снимать блог и пропала без вести. С тех пор ее сестра Мия безуспешно ведет поиски. Вскоре она узнает новые подробности исчезновения сестры и, вопреки запретам мужа, отправляется в заброшенный город, чтобы раскрыть его тайны.

Границы между реальностью и потусторонним начинают стираться, поэтому теперь Мии предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые до сих пор не отпускают ее семью.

Главные роли исполнили Камилль Салливан, знакомая зрителям по "Эффекту бабочки", и Брендан Секстон III, которого очень ценит Мартин МакДонах, снявший его в "Трех билбордах" и "Семи психопатах", также в фильме снялись Кит Дэвид, Майкл Бич.

Продюсер - небезызвестный Майк Флэнеган.