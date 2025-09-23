Мультсериал «Герои Арктики» с Сергеем Безруковым выйдет 28 сентября

"Герои Арктики" - проект при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и Госкорпорации "Росатом". Первая серия мультсериала выйдет на "Кинопоиске" в День работника атомной промышленности - 28 сентября.

© Российская Газета

Анимационный сериал "Герои Арктики" рассказывает о невероятном открытии российских ученых: на острове Врангеля они находят древний криогенный саркофаг с живым мамонтенком внутри. Однако сенсационная находка оказывается в руках беспринципных бизнесменов, мечтающих превратить уникальное существо в объект для наживы.

Спасать мамонтенка берутся школьники из города Благовещенска и из китайского города Хэйхэ. Вместе герои отправляются в захватывающее путешествие по всей России - от Сибири и Камчатки до суровой Арктики и острова Врангеля. На своем пути они встретят коренных жителей Севера, ученых и экипаж самого современного атомного ледокола.

Благодаря дружбе и готовности к самопожертвованию школьники помогут мамонтенку не только обрести свободу и семью, но и раскрыть тайну его происхождения.

Мультсериал "Герои Арктики" покажет зрителям красоту природы и достижения современной российской науки, познакомит с городами Сибири и Крайнего Севера и расскажет, что такое Северный морской путь России. При участии "Росатома" в проект вошли точные образы ледокольного флота, научных экспедиций и даже первой в мире плавучей атомной электростанции.

В проекте принял участие народный артист России Сергей Безруков, он исполнил роль отважного капитана атомного ледокола "Игорь Курчатов". Герой будет говорить голосом Безрукова и иметь его внешний образ. "Герои Арктики" - первый мультфильм, в котором Сергей Безруков будет реализован как компьютерный персонаж.

Также известно, что мамонтенок будет разговаривать голосом актрисы и певицы Ларисы Брохман.

Сценарист и режиссер "Героев Арктики" - Алексей Замыслов. В сериале будет 5 серий по 20 минут.