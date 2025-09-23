Создатели «Руки вверх!» готовят фильм про Басту

В России готовят полнометражный фильм про музыканта Василия Вакуленко, известного как Баста. Как сообщают «Новости кинопроизводства», лента появится в прокате в 2026 году.

Пока подробностей о проекте не так много — но уже известно, что режиссёром и автором сценария выступит Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Конец невинности»). Над лентой под рабочим названием «Баста. Начало Игры» будет работать та же кинокомпания, что делала фильм «Руки вверх!».

В последние несколько лет в России массово стали выходить фильмы и сериалы про известных музыкальных исполнителей: в их числе «Король и Шут», «Тур с Иванушками» и «Комбинация».