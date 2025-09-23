В Молдавии опровергли запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Совет по телевидению и радио Молдавии опроверг информацию, что в стране был запрещен показ советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», о чем сообщил на своем сайте.

Там назвали распространившиеся в российской прессе данные о запрете ложными.

«Совет уточняет, что ни регулирующий орган, ни какое-либо другое государственное учреждение не запретило трансляцию этой или подобных кинематографических работ», — заявили в ведомстве.

Совет допустил, что решение о запрете показа мог принять конкретный канал, посчитав, что показ фильма подпадает под статью Кодекса аудиовизуальных медиауслуг Молдавии, в котором говорится о недопустимости показа иностранного контента с милитаристским содержанием (кроме произведенных в ЕС, США и Канаде).

«Государственные органы, а также национальный регулятор аудиовизуальных средств никак не вмешиваются в этот процесс, не подвергают цензуре контент и не блокируют его вещание», — добавили в Совете.

Там также указали на то, что в программах телеканалов представлено много передач на русском языке или российского происхождения.

Ранее сообщалось, что культовый советский фильм был снят с эфира в Молдавии прямо во время трансляции.