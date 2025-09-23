Телеканал Fox перезапустит культовый сериал «Спасатели Малибу»

Телеканал Fox выпустит новую версию легендарного сериала «Спасатели Малибу» — ожидается, что перезапуск шоу про спасателей на пляже выйдет в эфире в сезоне-2026/2027.

© Чемпионат.com

Точная дата выхода и другие подробности пока неизвестны. Планируется снять 12 эпизодов, шоураннером новых «Спасателей Малибу» станет Мэтт Никс: ранее он работал над сериалами «Хорошие парни» и «Правдивая ложь».

«Спасатели Малибу» выходили с 1989 по 2001 год, хотя последние сезоны снимались на Гавайских островах. В Книге рекордов Гиннесса сериал упоминается как самое просматриваемое ТВ-шоу в истории, которое собрало в сумме более 1,1 млрд зрителей.