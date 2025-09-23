Опубликован большой трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Компания HBO представила дебютный трейлер сериала «Добро пожаловать в Дерри». Предыстория культового хоррора «Оно» стартует уже 26 октября.

© Чемпионат.com

События сериала развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Шоу рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих картин.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.